Le dernier salon de Cologne était certes en demi-teinte, mais lorsqu’on le conjugue au salon de Milan 2022, on ne peut pas dire que certains constructeurs aient été avares en nouveautés et mises à jour des machines de leur catalogue ! On vous offre un tour d’horizon sur ce qui nous attend l’année prochaine, avec articles, essais ou présentations videos en lien direct. Et vous, quelle est la machine qui vous fait le plus envie pour 2023 ?

Nouveautés Aprilia 2023

Aprilia RS 660 Extrema (nouveauté)

Aprilia RSV4 Xtrenta (nouveauté)

Nouveautés BMW 2023

BMW M 1000 R (nouveauté)

BMW R 1250 R

BMW R 1250 RS

BMW S 1000 RR

Nouveautés BSA 2023

BSA Goldstar 650 (nouveauté)

Nouveautés Brough Superior 2023

Brough Superior Dagger (nouveauté)

Nouveautés Ducati 2023

Ducati Diavel V4 (nouveauté)

Ducati Panigale V4 R

Ducati Streetfighter V4

Ducati Multistrada V4 Rally

Ducati Scrambler (nouveauté)

Ducati Monster SP (nouveauté)

Nouveautés CFMoto 2023

CFMoto 450 SR (nouveauté)

CFMoto NK-C22 (nouveauté)

Nouveautés Fantic 2023

Fantic Caballero 700 (nouveauté)

Nouveautés Honda 2023

Honda CB750 Hornet (nouveauté)

Honda XL750 Transalp (nouveauté)

Honda CL500 (nouveauté)

Honda CMX1100 Touring (nouveauté)

Nouveautés Horex 2023

Horex VR6 RAW 99 (nouveauté)

Horex Regina Evo (nouveauté)

Nouveautés Indian 2023

Indian FTR Sport (nouveauté)

Indian Challenger Elite

Nouveautés KTM 2023

KTM 790 Duke (nouveauté)

KTM 790 Adventure (nouveauté)

KTM 890 Adventure et Adventure R

KTM RC 8C (nouveauté)

Nouveautés Moto Guzzi 2023

Moto Guzzi V100 Mandello et Mandello S (nouveauté)

Moto Guzzi V7 Special Edition (nouveauté)

Moto Guzzi V9 Special Edition (nouveauté)

Nouveautés MV Agusta 2023

MV Agusta Superveloce 1000 Serie Oro (nouveauté)

MV Agusta Lucky Explorer 5.5 et 9.5 (nouveauté)

MV Agusta Brutale RS et RR

Nouveautés Norton 2023

Norton Commando 961 SP et CR (nouveautés)

Nouveautés Peugeot 2023

Peugeot MP-01 125 et 300 (nouveautés)

Nouveautés Royal Enfield 2023

Royal Enfield Super Meteor 650 (nouveauté)

Royal Enfield Hunter 350 (nouveauté)

Nouveautés Suzuki 2023

Suzuki GSX-8S (nouveauté)

Suzuki V-Strom 800 DE (nouveauté)

Suzuki V-Strom 1050 DE (nouveauté)

Nouveautés Triumph 2023

Triumph Street Triple 765 R et RS

Triumph Street Triple 765 Moto2 Edition (nouveauté)

Nouveautés Yamaha 2023

Yamaha Ténéré 700

Yamaha XSR700 Legacy (nouveauté)

Yamaha MT-07 et MT-07 Pure

Yamaha Niken GT

Yamaha Tracer 7 et Tracer 7 GT

Yamaha Tracer 9 GT+ (nouveauté)