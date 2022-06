Comme tous les vendredi soir, un "apéro avec Motomag" vous offre un épisode culture moto : nanars, histoire, rencontres, machines emblématiques voire rares... Et c’est justement une rareté qui est à l’honneur dans notre émission du jour : la Triumph Daytona 1000.

Triumph Daytona 1000 : un 4 cylindres boudé

Au début des années 90, Triumph commercialise une moto inédite : une Daytona de 1000 cm3. Une machine qui conjuguait sportivité et confort, sans chercher à tutoyer la GSX-R 1100 (voir notre émission apéro) et autres stars japonaises de l’époque, qui lui feront d’ailleurs un peu trop d’ombre. Aussi, en plus d’être une moto très lourde, le 4 cylindres britannique ne plaira pas suffisamment aux amateurs de la firme, trop attachés aux 3 cylindres. Seulement commercialisée entre 1992 et 1993, la Daytona 1000 demeure une bonne machine, que Philippe nous présente en vidéo.