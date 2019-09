Seconde peau

Le look classique de ce blouson séduit dès le premier abord. À l’enfilage, pas d’accrochage dans les protections bien conçues – même s’il faut ajouter une dorsale digne de ce nom. Sur la route, on a le sentiment immédiat d’avoir trouvé une seconde peau, à la fois souple et parfaitement en place. La qualité du cuir, son aspect plutôt mat et élégant, fait rapidement oublier la discrète partie textile élastique latérale qui garantit souplesse et tenue.

Polyvalent

Les fermetures éclair de bonne taille coulissent bien et assurent également une bonne étanchéité à l’air même sur long trajet. Le gilet amovible très efficace permet une large plage d’utilisation en demi-saison. Dépourvu de membrane étanche, le blouson supporte sans problème une averse passagère et sèche très rapidement. Un bémol tout de même, les poches de poitrine, intérieures et extérieures, sont non seulement superposées du même côté du blouson, mais positionnées sur la poitrine plutôt qu’en dessous… Dommage ! Globalement un blouson avec une bonne protection, chic et agréable à porter, qui se patine joliment au fil des kilomètres.

Texte avec Isabelle Lebret



Retrouvez dans le Moto Magazine n°360 de septembre 2019 notre dossier spécial équipements féminins. Ce numéro est disponible en kiosque jusqu’au 25 septembre et dans la boutique en ligne motomag.com.