Suzuki met à jour sa gamme 125. Les GSX-S 125 et GSX-R 125 reçoivent un moteur conforme à la norme Euro 5. Conforme à la législation, leur puissance s’élève à 15 ch à 10 500 tr/min, soit 500 tr/min de moins qu’en version Euro 4. Même constat pour le couple maximal qui passe de 11,5 Nm à 8 000 tr/min (Euro 4) à 11,5 Nm à 8 500 tr/min en Euro 5.

Coté look, la firme japonaise propose de nouveaux coloris pour ses deux petites cylindrées.

Trois coloris pour la GSX-S 125 et deux pour la GSX-R 125

Autre changement sur ses deux modèles : l’esthétique. Deux coloris s’offrent à la GSX-R 125. L’un reprend le bleu de la Team Ecstar avec des touches de jaune fluorescent (Metallic Triton Blue). L’autre coloris est plus sobre avec un look noir (Titan Black), des inscriptions grises et des jantes rouges.

La GSX-S 125 quant à elle, est proposée avec trois coloris différents : Metallic Triton Blue, Titan Black et Pearl Brilliant White. Contrairement à la GSX-R 125, le coloris Titan Black est cette fois-ci associé à des jantes bleues.

L’arrivée en concession est prévue pour 2022. Les prix devraient être dévoilés rapidement.