Si la Suzuki V-Strom 800 DE est une bonne surprise, la V-Strom 800 SE (Sport Explorer), déclinaison routière de la DE, le sera sans doute tout autant ! Dans l’optique d’harmoniser sa gamme de trails, Suzuki ajoute également l’acronyme "SE" à la V-Strom 1050 standard.

Suzuki V-Strom 1050 SE 2024 : 4 nouveaux coloris

De nouvelles livrées - assez similaires à celles du précédent millésime - pourront habiller la machine : bleue, grise, orange et noire. Du reste, on retrouve tout ce qui fait la force de cette machine ô combien appréciée, à commencer par son gros V-twin de 1037 cm3 développant 107 ch à 8 500 tr/min et 100 Nm de couple 6 000 tr/min, associé à une boite 6 vitesses avec shifter up&down.

La partie cycle se compose de suspensions KYB (160 mm de débattement), d’étriers radiaux 4 pistons signés Tokico, de jantes de 19 et 17 pouces et d’un réservoir de 20 litres.

La moto se dote d’équipements électroniques de série, tels qu’un écran TFT couleur de 5 pouces, 3 modes de conduite, 3 niveaux de contrôle de traction (désactivable), un régulateur de vitesse, ainsi qu’une bulle et une selle réglable.

La nouvelle Suzuki V-Strom 1050 SE est d’ores et déjà disponible en concessions au prix de 15 399 euros, soit le même tarif que le précédent millésime.

Les Suzuki V-Strom 800 & 1050 dans notre nouvelle émission spéciale trails