Certaines des machines les plus exotiques du marché passent les nouvelles normes antipollution. La Suzuki Hayabusa 2025 en est la preuve ! Son gros 4 cylindres de 1 340 cm3, mis à jour en 2021 et désormais Euro 5+ cette année, conserve ses 190 ch à 9 700 tr/min et ses 150 Nm de couple à 7 000 tr/min. Seules quelques données sont revues à la baisse pour s’y conformer, à savoir une baisse de 4km/h de vitesse de pointe (295 km/h) et une réduction du niveau sonore de 1 décibel (91 dB).

La nouvelle Hayabusa voit son launch control mis à jour et son régulateur de vitesse actif même en cas de changement de rapport au shifter. Du reste, la moto ne change pas ou presque. La partie cycle est toujours servie par KYB, le freinage par Brembo et Nissin. A noter que 3 nouveaux coloris font leur apparition : gris/bleu, noir/bronze et vert/noir.

La Suzuki Hayabusa 2025 s’affiche au prix de 19 299 euros.