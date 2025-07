Alors que les constructeurs japonais ont tous leur roadster néo-rétro inspiré des années 60/70, Suzuki était le seul des "big four" à ne pas avoir passé le cap. C’est chose faite avec les nouvelles Suzuki GSX-8T et TT. Équipées par le bicylindre cubant à 776 cm³ de la GSX-8S, dont elles partagent la base, ces deux machines entendent bien charmer les amateurs du segment. Mais à quel prix ?

Suzuki GSX-8T : un roadster "neo sports café"

Avec ses airs d’Honda CB650R (lignes anguleuses, flancs latéraux), la GSX-8T s’inspire, selon Suzuki, de la T500 Titan de 1968. La ressemblance est difficile à voir, mais soit ! Elle est équipée d’un phare rond à LED, de rétroviseurs en bout de guidon et d’une selle gaufrée en deux parties. Le réservoir quant à lui, a été spécialement imaginé pour la machine. Il offre une contenance de 16,5 litres, contre 14 litres sur la GSX-8S standard.

On retrouve donc le twin parallèle développant 83 ch à 8500 tr/min pour 78 Nm à 6800 tr/min. Un moteur très apprécié, dans toutes ses déclinaisons, V-Strom 800DE en tête. Côté électronique, on retrouve l’arsenal moderne de la GSX-8S : 3 modes de conduite ajustable sur l’écran TFT de 5 pouces, un port USB-C au guidon, un accélérateur ride-by-wire, un traction control et un quickshifter bidirectionnel de série. La moto affiche 201 kg tous pleins faits.

La partie cycle ne change pas non plus. La moto est suspendue par KYB et freinée par des étriers radiaux Nissin pinçant des disques de 310 mm. Des jantes de 17 pouces chaussées par des pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2 assurent la liaison au sol.

En revanche, le tarif de la Suzuki GSX-8T pique au regard de la proposition. La moto sera proposée en septembre 2025 au prix de 10 899 euros.

Suzuki GSX-8TT : du racer dans le café

Deuxième déclinaison dévoilée par Suzuki, la GSX-8TT risque de parler à de nombreux motards. Sa tête de fourche façon GS1000S AMA, typique des années 70/80, et ses coloris avec liserés rétro - façon Yamaha XSR700 - ne laissent pas de doute sur l’inspiration "oldschool" de Suzuki. La bulle offre une protection supplémentaire, tout comme le sabot moteur.

La selle diffère légèrement de celle de la GSX-8T, avec un revêtement lisse, quelques surpiqures rouges et une hauteur inférieure de 5 mm. Du reste, la partie technique est identique, que ce soit coté moteur, partie cycle et électronique. Seul le poids tous pleins faits diffère, avec 2 kg supplémentaires.

La Suzuki GSX-8TT débarquera elle aussi à la rentrée 2025, au prix de 11 599 euros.

Suzuki GSX-8T et GSX-8TT : fiche technique :

Moteur :

Bicylindre parallèle 776 cm3

Puissance : 82,9 ch à 8 500 tr/min

Couple : 78 Nm à 6 800 tr/min

Alimentation : Injection électronique

Consommation : 4,2 l/100km

Boite de vitesses : 6 rapports

Embrayage : Multidisque antidribble

Transmission finale : Chaîne

Partie cycle :

Cadre : tubulaire en acier

Suspension avant : Fourche inversée KYB

Suspension arrière : Mono amortisseur KYB ajustable

Jante : Alu 17 pouces

Pneu avant : 120/70 ZR 17 tubeless

Pneu arrière : 180/55 ZR 17 tubeless

Frein avant : Double disque Nissin 310 mm, étriers radiaux 4 pistons

Frein arrière : Disque Nissin, étrier simple piston

Dimensions :

Longueur : 2.115 mm

Largeur : 775 mm

Hauteur : 1105 mm

Hauteur de selle : 820 mm / 815 mm

Garde au sol : 145 mm

Réservoir : 16,5 litres

Poids : 201 kg / 203 kg tous pleins faits

Prix : 10 899 euros (GSX-8T) / 11 599 euros (GSX-8TT)