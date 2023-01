La nouvelle CB750 Hornet aura fait jaser le monde motard. Look proche d’une CB500F, bicylindre calé à 270° façon Yamaha MT-07 en lieu et place de l’habituel 4 cylindres, puissance en dessous de 95ch pour se conformer à l’éligibilité au permis A2... Pour autant, cette machine offre un rapport tarif/prestations exceptionnel sur le segment, validé par Axel lors de son débrief vidéo et dans son essai complet publié dans le Moto Magazine n°393, en kiosque actuellement.



Du coté de Suzuki, le développement d’un bicylindre en ligne calé à 270° est une petite révolution pour le constructeur. La GSX-8S se pose donc comme une adversaire de taille face la nouvelle Hornet et l’indéboulonnable Yamaha MT-07.

Suzuki n’oublie pas non plus les jeunes permis, puisqu’à l’instar de ses concurrentes, elle sera bridable à 47,5 ch pour satisfaire les détenteurs du permis A2. Alors, qui gagnera la bataille des roadsters de moyenne cylindrées en 2023 ?

Suzuki GSX-8S VS Honda CB750 Hornet 2023 : moteur

Si les deux motos partagent le même type de moteur - bicylindre parallèle à refroidissement liquide calé à 270° - quelques détails font la différence. La Hornet se pare d’un moteur de 755 cm3 développant 91,8 ch à 9 500 tr/min et 75 Nm à 7 250 tr/min, tandis que la Suzuki adopte un twin de 776 cm3 cadencé par 83 ch à 8500 tr/min et 78 Nm de couple à 6800 tr/min.

Moins de puissance pour la GSX-8S donc. Mais ceci est contrebalancé par un maximum de couple légèrement plus élevé et placé plus bas que sur la Hornet. A noter que le moteur Honda reçoit un simple arbre à cames en tête "Unicam" dérivé de la CRF1100L Africa Twin, tandis que le moteur Suzuki est équipé par un double arbre à cames en tête. Au vu de ces specs, la Hornet semble plus pêchue dans les tours pour faire honneur aux précédents frelons. La GSX-8S quant à elle, devrait offrir un caractère plus homogène. Enfin, les consommations annoncées sont honorables sur les deux machines, avec léger avantage chez Suzuki : 4,35L/100 pour la Hornet et 4,2L/100 pour la GSX-8S.

Suzuki GSX-8S VS Honda CB750F Hornet 2023 : partie cycle

Le cadre en acier de la nouvelle Hornet est de type "diamant". Compact et léger avec une hauteur de selle de 795 mm, il est suspendu par une fourche inversée (non-réglable) Showa SFF-BP de 41 mm et un mono-amortisseur Showa réglable doté du système Pro-Link.

Sur la GSX-8S, on retrouve un cadre tubulaire en acier avec sous-cadre, une fourche inversée (non-réglable) KYB de 41 mm, un amortisseur KYB link-type réglable et une selle perchée à 810 mm. Mais là où la Hornet se distingue vraiment de sa rivale, c’est sur son poids tous pleins faits de 190kg, soit 12 kg de moins que la GSX-8S (202 kg). L’empattement est aussi plus court sur la Hornet : 1420 mm contre 1465 mm sur la Suzuki. La Hornet sera-t-elle un peu plus vive dans les courbes que sa rivale ?

Coté freinage l’offre est similaire avec un léger avantage pour Suzuki. La Hornet se pare d’étriers Nissin radiaux à 4 pistons mordant un double disque de 296 mm à l’avant, et d’un simple disque de 240 mm pincé par un étrier simple piston à l’arrière. La GSX8-S de son coté, reçoit un double disque de 310mm mordu par des étriers radiaux Nissin à 4 pistons à l’avant, et un simple disque de 240 mm coiffé d’un étrier flottant Nissin simple piston à l’arrière.

Si les deux motos sont équipées de jantes de 17 pouces, les pneumatiques diffèrent : la Hornet pourra se chausser de pneus Michelin Road 5 en 120/70 à l’avant et en 160/60 à l’arrière. La GSX-8S dispose de pneus Dunlop Sportmax Roadsport 2 aux mêmes dimensions à l’avant, mais avec une dimension plus large à l’arrière (180/55, comme sur la MT-07). Un point qui pourrait donner l’avantage à Honda en terme de maniabilité dans les virages.

Suzuki GSX-8S VS Honda CB750F Hornet 2023 : électronique

L’écran TFT de la Suzuki GSX-8S

Les deux roadsters sont plutôt bien dotés : écran TFT de 5 pouces, trois modes de conduite sur la Suzuki et 4 sur la Honda, contrôle de traction réglable sur 3 niveaux et freinage ABS. La Hornet dispose d’un frein moteur réglable et d’un anti-wheeling, tandis que la GSX-8S opte pour un quickshifter Up&Down de série (en option sur la Hornet), du système Ride-by-Wire et d’une assistance au démarrage et à bas régime.

L’écran TFT de la nouvelle Honda Hornet 750

Suzuki GSX-8S VS Honda CB750F Hornet 2023 : tarifs

Là où l’écart se creuse, c’est coté prix. La Honda Hornet est proposée au prix imbattable de 7 800 euros. Avec ses 8 899 euros, la GSX-8S s’affiche à un cran au dessus. Des tarifs qui seront potentiellement déterminant pour le succès de chaque machine. Sur ce créneau, la Honda Hornet fait fort et part avec une longueur d’avance.

Et la Yamaha MT-07 2023 dans tout ça ?

La Yamaha MT-07 est toujours le roadster-roi de la catégorie, en témoignent les chiffres de vente. Mais le vent pourrait tourner, puisque le millésime 2023 se place désormais entre ses deux rivales japonaises. Moteur plus petit (690 cm3) et moins puissant (73,4 ch pour 67 Nm de couple), moins d’équipements électroniques, une partie cycle moins affutée et un tarif (8 299 euros) au dessus de la nouvelle Hornet et pas si éloigné de la GSX-8S. La tempête initiée par Honda et Suzuki risque de faire de l’ombre à l’égérie de la gamme "Dark Side of Japan" chère à la firme aux 3 diapasons. A suivre !