Si l’on reproche souvent à Suzuki de ne pas suffisamment se renouveler, on ne pourra pas leur en tenir rigueur sur ce sujet en 2023 : un nouveau bicylindre de 776 cm3 au coeur des inédites Suzuki GSX-8S et V-Strom 800 DE, et de nouvelles V-Strom 1050, dont voici les tarifs.

Suzuki GSX-8S 2023 : prix et disponibilité

La GSX-8S (voir notre présentation) sonne le renouveau du segment roadster chez Suzuki, avec un tout nouveau bicylindre en ligne de 776 cm3. Bien équipée de série (écrant TFT, traction control, shiter up&down), la GSX-8S semble porter des arguments de choix pour les jeunes permis comme les pilotes les plus aguerris. Son tarif est de 8 899 euros. La moto sera livrée dès le mois d’avril 2023.

Suzuki V-Strom 800 DE 2023 : prix et disponibilité

Egalement motorisée par le bicylindre de 776 cm2 de la GSX-8S, la V-Strom 800 DE (voir notre présentation) s’adresse aux baroudeurs chevronnés, en témoigne son fort débattement de suspension, sa garde au sol relevée et sa jante de 21 pouces à l’avant. Tout comme la GSX-8S, l’équipement de série est bien fourni : écran TFT, traction control, mode moteur Gravel (tout-terrain), ABS désactivable à l’arrière et shifter up&down. Le tarif de cette nouvelle V-Strom débute à 11 499 euros. Elle posera ses roues en concession au mois d’avril 2023.

Suzuki V-Strom 1050 et 1050 DE 2023 : prix et disponibilité

La V-Strom 1050 DE (voir notre présentation) sonne comme l’aboutissement ultime du trail V-twin de Suzuki. Etudiée pour l’aventure et les voyages au long cours, elle remplace la vénérable V-Strom 1050 XT au catalogue. Les différences avec celle-ci ? Une jante de 21 pouces à l’avant, un meilleur débattement de suspensions, une meilleure garde au sol, un bras oscillant allongé et bien d’autres modifications pour satisfaire les plus baroudeurs d’entre nous. Le prix de la nouvelle V-Strom 1050 DE débute à 15 999 euros. La 1050 standard quant à elle, s’affiche à 15 399 euros. Les deux motos sont dores et déjà disponibles à la commande pour une livraison au printemps 2023.