Cette saison 2019 voit l’arrivée d’une nouveauté qui risque de changer la donne. En Superbike, ce n’est plus deux mais trois manches qui auront lieux dans le week-end. En effet, une course « sprint » - qui se déroulera le dimanche matin - a été ajoutée à l’habituel programme (une course le samedi et une le dimanche). Tour d’horizon sur les favoris de cette nouvelle saison qui s’annonce palpitante.

Pas si facile pour Rea

À peine la saison commencée qu’Alvaro Bautista donne du fil à retordre à Jonathan Rea, quadruple champion du monde. Pour ses débuts au guidon de la Panigale V4 R, Bautista a impressionné en réalisant le meilleur chrono des tests de pré-saison à Phillip Island. Il a été suivi de près par un Tom Sykes en forme sur la nouvelle BMW S1000RR, suivi de Leon Haslam et de Jonathan Rea. Cette année s’annonce pas de tout repos pour le pilote nord-irlandais qui écrase la concurrence depuis maintenant 4 ans.

Une Marseillaise en Supersport ?

En World Supersport, 4 français seront sur la grille de départ à Phillip Island. Le GMT94 de Christophe Guyot, qui se lance le défi de conquérir le titre en SSP avant d’envisager une montée en Superbike, engage deux pilotes français pour sa deuxième saison dans la catégorie. Jules Cluzel et Corentin Perolari piloteront les Yamaha R6 de l’équipe française. Lucas Mahias, champion du monde Supersport 2017, a rejoint l’équipe Kawasaki Puccetti durant l’hiver. Il peut s’annoncer comme un favori au titre s’il arrive à vite s’adapter à sa ZX-6R. De son côté, Jules Danilo, ex-pilote Moto2 et Moto3, va découvrir la catégorie au guidon d’une Honda. Rappelons qu’il aura la double casquette pilote/commentateur puisqu’il commentera les Grands-Prix sur les antennes de Canal+. Dominant lors des tests de pré-saison, le grand favori semble être Randy Krummenacher, pilote suisse de la Yamaha du team Bardahl Evan Bros. La saison s’annonce palpitante, et nous risquons d’entendre plus d’une fois la Marseillaise pour notre plus grand bonheur !

Toute cette saison 2019 sera à suivre sur les antennes d’Eurosport qui diffusera en direct toutes les courses Superbike et Supersport avec aux commentaires Rémy Tissier et Bertrand Stey !

Crédit photo : WorldSBK.com

Programme Phillip Island :

Samedi :

02h10 : Superpôle Superbike (Eurosport 2)

04h50 : Course-1 Superbike (E2)

Dimanche :

02h00 : Course-Sprint Superbike (Eurosport 1)

03h15 : Course Supersport (E1)

05h00 : Course-2 Superbike (E1)