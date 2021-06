Après le durcissement programmé de sa ZFE (Zone à Faibles Émissions) bannissant les véhicules selon leur année de mise en circulation, la municipalité de Lyon applique la tolérance zéro au sujet des stationnements sur trottoirs. En effet, des centaines de deux-roues motorisés ont été verbalisés les 18 et 19 mai derniers. Des agents ASVP (Agents de Surveillance de la Voie Publique) ont été spécialement envoyés par la mairie de Lyon pour appliquer cette procédure.

« La mandature précédente a fait preuve de tolérance, notre souhait est de libérer intégralement les trottoirs pour permettre un cheminement sans obstacle des piétons dans la ville, explique Valentin Lungenstrass, en charge des mobilités et adjoint au maire de la ville de Lyon. Des emplacements dédiés existent et d’autres sont en cours de création. Sinon, les places de stationnement automobile peuvent être utilisées. D’autres opérations de ce type suivront. »

Pourtant, la précédente municipalité tolérait ces stationnements - dans la mesure où ils ne gênaient pas les autres usagers -, du fait d’un sérieux manque d’espaces dédiés aux deux-roues dans la métropole.

« Que se passe-t-il à la mairie de Lyon ? Les mots inscrits sur son fronton ont-ils perdu leurs sens ? Que deviennent la Liberté de circuler, l’Égalité de traitement entre les divers usagers, la Fraternité quand on les encourage à s’opposer ? » proteste la FFMC 69.

Verbalisons d’abord, discutons après

En décembre 2020, la FFMC 69 rencontre la mairie de Lyon afin d’échanger à ce sujet. Les élus ont exprimé leur souhait de consulter les usagers et de mettre en place des solutions à terme. Au vu de ces verbalisations arbitraires sans aucune concertation au préalable, l’idée n’a visiblement pas été retenue.

« Après la volonté manifeste d’interdire l’accès à la ville à tous ceux qui n’ont pas les moyens de changer leur véhicule pour un véhicule électrique, il s’agit maintenant d’interdire les deux roues motorisés puisque ceux-ci n’ont pas les moyens de stationner, déplore la FFMC 69. La prochaine étape est-elle une interdiction de circuler à tous les moyens de déplacement autres que les vélos et les trottinettes ? »

La FFMC 69 demande une équité entre automobilistes et usagers 2RM, en soulignant qu’il n’est pas envisageable pour un 2RM d’emprunter un stationnement automobile, inadapté aux motos et scooters. Valentin Lungestrass, de son coté, invite motardes et motards à solliciter les mairies des arrondissements pour exprimer leurs requêtes en terme de stationnement. En toute logique, une concertation avant répression des usagers ne serait-elle pas plus pertinente ?

« Dans l’attente d’une réunion avec la municipalité sous les plus brefs délais, nous demandons à l’ensemble des usagers de rester mobilisés afin que l’accès à la ville puisse continuer à se faire pour tous en refusant l’opposition 2RM/automobiliste souhaité par la municipalité » déclare la FFMC 69.

Source : leprogres.fr