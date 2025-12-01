Silence a su s’imposer sur le marché du deux-roues urbain avec brio. Et pour cause, le Silence S01 est le scooter électrique le plus vendu en Europe, et l’un des best-sellers du segment en France.

Fort de ce succès, le constructeur espagnol embraye en ouvrant ses 14 stations d’échanges de batteries à Paris et dans sa métropole. D’ici la fin de l’année, le réseau se déploiera sur la Côte d’Azur, à Nice et à Cannes notamment.

Le principe ? Troquer sa batterie déchargée contre une batterie chargée en moins de 30 secondes. Point besoin d’attendre de longues heures pour charger son véhicule, donc. Un concept qui fait, par ailleurs, écho aux systèmes de Gachaco au Japon et Gogoro à Taiwan et en Chine.

Ce n’est pas un coup d’essai pour Silence, puisque la marque reprend le modèle des 160 stations actuellement en service sur le territoire ibérique. En France, ces stations seront essentiellement implantées dans les stations Esso, certains parkings et chez les concessionnaires.

Un abonnement mensuel

Pour accompagner ce lancement, Silence propose désormais un service d’abonnement et de location de batterie. Cela se traduit par la possibilité d’acheter un scooter Silence sans batterie, avec environ -30% de réduction sur le tarif total (à partir de 3995 euros). L’utilisateur souscrit ensuite à un abonnement mensuel qui inclut 12 cycles d’échange. Ce modèle est censé supprimer les soucis de maintenance et d’obsolescence inhérents aux batteries.