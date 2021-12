Né en 1946, le designer Shunji Tanaka est décédé le 12 décembre dernier, à l’âge de 75 ans. On lui devait le design des dernières générations de Kawasaki, depuis la première génération de l’ER-6, mais pas seulement.

Une idole au Japon et ailleurs

En effet, avant d’entrer au service de Kawasaki, Shunji Tanaka a travaillé chez Mazda, où on lui doit une génération du grand coupé 929, mais surtout d’avoir dessiné la Mazda MX-5, appelée aussi Miata sur certains marchés, qui est devenu ensuite, au long de 4 générations, le petit cabriolet le plus vendu de l’histoire. Durant ses années chez Kawasaki, Shunji Tanaka restait présent au sein des clubs Mazda et était accueilli comme une légende lors des différents meetings de MX-5.

Motomag s’associe à la douleur de ses proches.