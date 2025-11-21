Sena Phantom ANC : fiche technique
Protection :
Coque en fibre de verre composite
Écran résistant à la buée
Écran prêt pour Pinlock
Sangle de menton à anneau en D
DOT, ECE22.06
Son et connectivité :
ANC (Contrôle Actif du Bruit) et mode Ambiant pris en charge
Bluetooth 5.3
Intercom Mesh 3.0
Portée 2,0 Km en terrain ouvert
Mesh Ouvert, 6 canaux, nombre de participants pratiquement illimité
Mesh de Groupe, 24 participants
Temps de conversation : 35 heures
Poids, taille, coloris :
Poids : 1720 ± 50 g (taille M)
Taille : S / M / L / XL / XXL
Couleur : Noir Brillant / Blanc Brillant
Prix : 619 euros