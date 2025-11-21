Sena Phantom ANC : fiche technique

Protection :

Coque en fibre de verre composite

Écran résistant à la buée

Écran prêt pour Pinlock

Sangle de menton à anneau en D

DOT, ECE22.06

Son et connectivité :

ANC (Contrôle Actif du Bruit) et mode Ambiant pris en charge

Bluetooth 5.3

Intercom Mesh 3.0

Portée 2,0 Km en terrain ouvert

Mesh Ouvert, 6 canaux, nombre de participants pratiquement illimité

Mesh de Groupe, 24 participants

Temps de conversation : 35 heures

Poids, taille, coloris :

Poids : 1720 ± 50 g (taille M)

Taille : S / M / L / XL / XXL

Couleur : Noir Brillant / Blanc Brillant

Prix : 619 euros