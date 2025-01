Le salon du 2-roues de Lyon (S2R) fait son retour en 2025. Toujours organisé au Lyon Eurexpo et ses six halls de 150 000 m2, nul doute qu’il est l’événement moto à ne pas manquer en ce début d’année. Du 13 au 16 février, constructeurs, accessoiristes, voyagistes et préparateurs moto garniront les allées.

Mais ce n’est pas tout. De nombreuses animations assureront le spectacle. Du tout terrain et des pirouettes avec les MX Indoor, Show FMX et trial, sans oublier la course de l’Intrépide et ses machines rétro. Le concours Top Clef fera également son retour, où se mesureront de jeunes mécaniciens lors d’épreuves techniques et théoriques.

Et pour le plaisir des yeux, des expositions feront la part belle au patrimoine de la moto, avec des collections d’engins historiques, mythiques, rares et parfois uniques au sein du Lyon Kustom Factory (Customs, Choppers, Café-Racers etc.).

Enfin, le S2R c’est aussi des essais des dernières nouveautés moto. Une belle occasion de rouler au guidon de votre (potentielle) future machine. On s’y retrouve ? Car oui, on y sera !

Salon du 2-roues de Lyon 2025 : infos pratiques

Lieu : Lyon Eurexpo, Bd de l’Europe, 69680 Chassieu

Dates et horaires : du 13 au 16 février, de 9h à 21h (jeudi), 20h (vendredi), 23h (samedi) et 18h (dimanche)

Tarif prévente : 18€ (jusqu’au 09/02/2025 à 23:59)

Tarif réduit : 15€

Pass 2 jours (30€), Pass 4 jours (45€ )

Gratuit pour les moins de 10 ans et personnes en situation de handicap

Site : www.salondu2roues.com

Rétromobile 2025 : de la moto ancienne, et bien plus !

Rappelez-vous, lors du salon Rétromobile 2023 : que ce soit en vidéo et dans Moto Magazine (lire MM n°395), nous mettions en lumière l’exposition du centenaire de Dollar, une marque de moto française méconnue.

</br

Cette année, le salon nous propose une nouvelle exposition d’exception, cette fois-ci consacrée à Eric de Seyne, ex-président de Yamaha Motor Europe. Au sein des 2000 m2 consacrés à la moto, l’expo retracera son histoire, ses voyages, son parcours en compétition et quelques machines phares de sa collection. En sus, vous pourrez admirer une collection de motos inédites signée Kawasaki, Royal Enfield, Honda ou encore Godet Vincent.

Retromobile 2025 : infos pratiques

Lieu : Paris Expo Porte de Versailles –Pavillons 1, 2.2, 3

Date et horaires : Du 5 au 9 février, de 10h à 22h (mercredi, vendredi) et de 10h à 19h (jeudi), samedi, dimanche)

Tarif prévente : 20€

Tarif jeune -16 ans : 12€

Tarif avant-première : 60€

Pass 5 jours + soirée avant-première : 120€

Site et billetterie : www.retromobile.com