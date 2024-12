Royal Enfield Himalyan 450, Guerrilla 450... La nouvelle plateforme Sherpa du constructeur accueillera-t-elle une nouvelle machine ? C’est probable. En attendant, c’est la Scram 440 qui est dévoilée.

Et contrairement à ce que l’on pourrait supposer, elle ne reçoit pas le nouveau bicylindre de 452 cm3 des machines précitées ; elle conservé le vénérable monocylindre de 410 cm3 à refroidissement par air. Bientôt une Himalayan 440 pour seconder la 450 et remplacer la 411 ?

Progresser pour mieux sauter ?

Le moteur passe donc de 411 cm3 à 443 cm3, sans doute pour s’adapter aux nouvelles normes antipollution. Il développe 25 ch et 34 Nm . Des données similaires aux 24 ch et 32 Nm du millésime actuel. Un peu décevant lorsqu’on pense aux performances des Himalayan et Guerrilla 450 (40 ch et 40 Nm de couple). La première étape vers une Scram 450 ?

La moto est légèrement modernisée, avec un éclairage LED. Elle progresse en freinage (disques de 300 et 240 mm) et en agrément moteur en adoptant une boite 6 vitesses. Du reste, on retrouve peu ou prou la même sympathique machine, équipée d’une fourche télescopique, de jantes à rayons (ou à bâtons, au choix), et pesant 187 kg à sec sur la balance.

La Royal Enfield Scram 440 sera lancée en Inde dès le mois de janvier, et (sans doute) un peu plus tard chez nous.