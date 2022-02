Le 7 mars 2022, lors d’une "vente flash", deux éditions spéciales des Royal Enfield Interceptor et Continental GT seront commercialisées. Ces déclinaisons visent à célébrer les 120 années d’existence de la firme indo-anglaise. Sur les 480 modèles produits dans le monde, 120 exemplaires (60 Interceptor et 60 Continental GT) sont réservés à l’Europe.

Royal Enfield Interceptor et Continental GT 120ème anniversaire : de noir et de laiton

Les particularités de ces modèles exclusifs sont essentiellement esthétiques. Entièrement fabriquées mains, les deux motos se parent d’accessoires de série : saute-vent, protection moteur et rétroviseurs en bout de guidon.

Outre des liserés peints à la main, la livrée se compose d’un noir-chrome habillant le réservoir, tandis que le moteur et les silencieux sont également vêtus de noir.

Le badge de réservoir, usiné en laiton, est conçu en collaboration avec des artisans indiens de la famille Sirpi Senthil, spécialistes de cet art depuis des siècles. Chacune des motos recevra un numéro de série unique.

« Peu de marques peuvent se targuer de posséder le type d’héritage et d’histoire que Royal Enfield a accumulés au cours du siècle dernier, et en partager une partie avec notre communauté autour du monde était tout simplement le meilleur moyen de célébrer cette étape, explique Siddhartha Lal, directeur général d’Eicher Motors Ltd. Nous sommes ravis de présenter nos 650 Twins 120th Anniversary Edition aux passionnés du monde entier et de partager avec eux l’héritage de la marque. Aujourd’hui comme dans les années 1960, l’Interceptor et la Continental GT connaissent un énorme succès dans le monde entier et représentent avec authenticité notre tradition de fabricant de motos simples et ludiques. »

Les éditions 120ème anniversaire des deux motos (9600 euros pour l’Interceptor et 9800 euros pour la Continental GT) seront mises en vente le 7 mars 2022 à partir 18h30 sur le site officiel de Royal Enfield.