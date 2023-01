Le partenariat entre Royal enfield et les forces armées indiennes ne date pas d’hier. Et pour cause : cette année, l’alliance fête ses 70 ans ! En hommage aux pilotes militaires ayant parcouru des milliers de kilomètres aux guidons de leurs motos (voir notre émission sur la mythique Bullet 500), la firme indienne marque le coup en dévoilant une édition "Signals" de ses actuelles Classic 350.

Royal Enfield Classic 350 Signals 2023 : du sable et du kaki

Héritage militaire oblige, cette nouvelle gamme de Classic 350 reçoit deux nouvelles livrées couleur sable (Desert Sand) et kaki (Marsh Grey), conjuguées à une selle marron et des jantes, un silencieux et des poignées de guidon noires. Un numéro unique est ajouté au pochoir sur le réservoir pour souligner le caractère de l’édition.

On retrouve le fameux monocylindre de 349 cm3 refroidi par air (20,2 ch et 27 Nm de couple), également au coeur des Meteor 350 et Hunter 350. A l’instar des éléments précités, le moteur est aussi vêtu de noir.

Enfin le compteur est toujours orné du petit écran d’information LCD indiquant heure, kilométrage et niveau d’essence, avec une prise USB disposée sous le guidon.

Les Royal Enfield Classic 350 Signals sont d’ores et déjà disponibles en concession au tarif de 5 390 euros.

Royal Enfield Bullet 500, l’ancêtre de la Classic 350

Pourquoi la Bullet 500 a-t-elle autant marqué l’histoire de la moto ? Et que lui vaut une telle longévité ? Philippe, lui même détenteur d’une Bullet de dernière génération, retrace son histoire en vidéo.