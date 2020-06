La journée « Ride to Work » vise à promouvoir les bienfaits sociétaux de la pratique du deux-roues. Elle invite les motards et scootéristes à se rendre au travail au guidon lundi 15 juin. La FEMA entend ainsi sensibiliser le grand public aux atouts de la moto comme moyen de transport quotidien et peser, ainsi, sur le débat public et les décisions politiques. Pour soutenir la démarche, chaque participant est invité à relayer l’initiative sur les réseaux sociaux via les hashtag #RidetoWork et #JeRouleUtile.

Membre de la FEMA, la FFMC soutient naturellement cette action. Didier Renoux et Eric Thiollier, respectivement chargé de communication et chargé de mission à la FFMC, se sont exprimés sur les enjeux de cette journée de mobilisation mondiale :

« L’initiative « Ride to Work » valorise l’idée que la moto fait partie des solutions pertinentes notamment pour les déplacements urbains du quotidien. Elle désengorge les agglomérations, limite le recours à des véhicules individuels encombrants et permet d’éviter les transports en commun. Une solution de mobilité qui, de plus, respecte les exigences de distanciation sociale et les gestes barrières à l’heure du Covid. »

En France, la population a déjà intégré le 2-RM comme une réponse pertinente aux problématiques de déplacement. La progression constante des ventes et la place de leader occupée par la France sur ce marché (306 977 immatriculations en 2019) en attestent.

Investie dans le partage de la route et la prévention routière, la FFMC rappelle : « à l’instar de ses mesures en faveur du vélo, le gouvernement français devrait davantage encourager la pratique de la moto et du scooter. Il irait ainsi dans le sens d’une mobilité équitable et efficace. »

Une étude de l’université de Louvain effectuée sur l’une des voies les plus encombrées de Belgique précise que « si 10 % des automobilistes passaient à la bécane, les embouteillages seraient réduits de 40 % » !

Née en 1992 aux États-Unis et relayée par la FEMA depuis 2018, l’opération « Ride to Work » a désormais une dimension internationale. Si elle trouve davantage de résonance en Europe et en Angleterre à ce jour, la prochaine étape serait de coordonner une action simultanée dans chaque pays pour en renforcer l’impact.

Plus de renseignements sur le site ridetowork.eu et sur celui de la FFMC.