Au-delà de l’idée même de performances, la pratique de la piste aide à une meilleure compréhension de sa moto et, par delà, contribue à une maîtrise de l’engin qui permet de rouler avec plus de sécurité. De même, le circuit autorise une certaine montée d’adrénaline qui, ensuite, permet de voire les choses autrement et apaise la conduite sur route. Fort de ces principes fondateurs et formateurs, le circuit Carole poursuit son oeuvre bienfaisante auprès de la communauté des motards et motardes en ouvrant ses portes le week-end. Et gratuitement, s’il vous plaît !

Vendredi, samedi, dimanche...

Les sessions de roulage gratuit sont ainsi ouvertes les vendredi, samedi et dimanche, à partir de 13h30. Les inscriptions se font sur place et donnent droit à des sessions de roulage de 10 à 20 Minutes, en fonction de l’affluence.

Et ça commence dès le 8 janvier ! Voici en effet les dates d’ouverture déjà actées :

8, 9 et 10 janvier

15, 16 et 17 janvier

22, 23 et 24 janvier

29, 30 et 31 janvier

5, 6 et 7 février

12,13 et 14 février

19, 20 et 21 février

26, 27 et 28 février

5, 6 et 7 mars

12, 13 et 14 mars

9, 10 et 11 avril

14, 15 et 16 mai

25, 26 et 27 juin

16, 17 et 18 juillet

13, 14 et 15 août

10, 11 et 12 septembre

15, 16 et 17 octobre

22, 23 et 24 octobre

29, 30 et 31 octobre

5, 6 et 7 novembre

12, 13 et 14 novembre

19, 20 et 21 novembre

26, 27 et 28 novembre

3, 4 et 5 décembre

10, 11 et 12 décembre

On s’y retrouve ?

Par ailleurs, la FFMC Paris PPC recherche aussi des bénévoles pour la tenue de leur local sur le circuit Carole. Plus d’infos ici !