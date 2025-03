Le Conseil d’État, responsable de la mise en vigueur du contrôle technique moto (CT2RM), rejette le recours déposé par la FFMC. Une décision qui n’a, hélas, rien d’étonnant au regard de son positionnement initial, de concert avec les 3 associations anti-moto, instigateurs de cette contrainte pour les usagers 2RM.

La FFMC explique que "cette décision marque une continuité dans le désaccord opposant la FFMC aux autorités sur cette mesure puisque le Conseil d’Etat avait déjà à deux reprises imposé au gouvernement sa mise en oeuvre." Par ailleurs, la FFMC réaffirme sa détermination face à une mesure inutile et coûteuse pour les motards.

Le boycott plus que jamais nécessaire

Outre le boycott du CT2RM, indispensable pour appuyer le désaccord des motards, la FFMC rementionne ses alternatives visant à améliorer la sécurité routières et réduire l’impact environnemental des motos et scooters : abrogation du CT2RM, mise en place d’une prime à la conversion et homologation des boîtiers éthanol.

Pour ceux qui ont été contraints de passer le CT, la Fédération rappelle que le site "Raconte moi ton CT" vous invite toujours à témoigner votre expérience, bonne ou mauvaise. Toutes les voies, qu’elles soient juridiques ou politiques, continueront d’être empruntées pour contrecarrer le CT2RM. En attendant, il est primordial de soutenir la FFMC dans ses actions.

La "Moto-Solution" à l’Assemblée Nationale

Fluidification du trafic, réduction des émissions polluantes en agglomération, moins d’encombrement dans l’espace public, alternative à l’autosolisme... Le concept de "moto-solution" a été présenté par la FFMC à l’Assemblée Nationale ce mardi 18 mars 2025, à l’initiative du député du Loiret Richard Ramos. Les problématiques des ZFE (Zones à Faibles Émissions), des infrastructures routières et de la formation des conducteurs ont été discutées, mais pas seulement. Contrôle technique, CPF pour financer son permis A2 et circulation inter-files ont aussi été mis en avant.

Philippe Maussion (FFMC59), Hugo Bessenay (FFMC21), Richard Ramos (Député du Loiret), Jean-Pierre Taite (Député de la Loire), Eric Thiollier (FFMC SN), Isabelle Lebret (FFMC PPC), Christophe Boulais (FFMC BN)

L’objectif ? Identifier les pistes pertinentes pour améliorer et avancer ces dossiers... entre autres ! La FFMC a proposé de renouveler régulièrement ces échanges de bon aloi afin de discuter des législations actuelles et futures sur la mobilité des motos et scooters.