Après un premier rappel visant à modifier les cardans de 400 000 BMW R 1250 GS l’année dernière, c’est à nouveau des milliers de possesseurs du modèle - commercialisés entre août 2018 et décembre 2022 - qui sont invités à se rendre chez leur concessionnaire. En cause : lorsque la roue arrière tourne à haut régime, un risque de casse de l’arbre de transmission est à craindre lors de la réception des sauts (contrainte et surcharge).

Si le problème peut s’avérer grave, sa résolution est plutôt simple. Elle nécessite une mise à jour logicielle des systèmes responsables de l’antipatinage et de la gestion des régimes moteur. Cette correction évitera les fortes montées en régime lorsque la roue est désolidarisée du sol, afin de réduire l’écart de vitesse entre le régime moteur et la transmission au moment de raccrocher la route. Les propriétaires sont donc invités à prendre contact avec leur concessionnaire BMW pour procéder à cette mise à jour au plus tôt.