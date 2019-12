La première édition des 8 Heures de Sepang qui se déroulera le samedi 14 décembre sera marquée par l’arrivée d’une Ducati en championnat du monde d’endurance. C’est le Team ERC Endurance, qui engageait précédemment une BMW, qui alignera une Panigale V4 en Malaisie. Au guidon, trois pilotes expérimentés : Louis Rossi, Ondrej Jezek et Randy de Puniet.

Pour cette épreuve hivernale, Eurosport Évents a innové en organisant un double évènement. Le circuit de Sepang accueillera la course des 8 H mais aussi une épreuve du WTCR, le Championnat du monde auto de tourisme. Et pour donner encore un peu plus d’attrait à cette deuxième course de la saison 2019/2020, les pilotes de MotoGP Franco Morbidelli et Hafizh Syahrin s’aligneront sur la grille de départ.

Début des hostilités le mercredi 11 décembre pour les essais.