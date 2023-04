Si SRA est bien connu pour certifier les antivols pour deux-roues motorisés et évaluer les airbags moto, c’est aussi un centre technique regroupant plusieurs assurances. En s’appuyant sur leurs rapports d’expertises établis en 2022 en France (sinistres réparables en circulation ou à l’arrêt), l’organisme nous dresse les coûts de réparations - main d’oeuvre et pièces de rechange - par marque et catégorie de deux-roues de plus de 125 cm3. Afin d’offrir une perspective globale, les statistiques sont chiffrées sur une base 100 équivalent au coût moyen total.

Motos de plus de 125 cm3 : nombre d’expertises et coûts des réparations par marque en 2022

Yamaha arrive en tête du nombre d’expertises (19,6%), suivi par BMW (16,9 %) et Honda (15,6 %). Un classement en adéquation avec les motos les plus vendues en 2022. En revanche, le résultat diffère sur la moyenne des coûts des réparations : Harley-Davidson décroche la première place du podium des marques les plus coûteuses à réparer (+39,3 %), talonnée par Aprilia (+33,6 %) et Ducati (+20,3 %). BMW arrive en 4ème position (+17 %) devant KTM (+10,9 %) et Triumph (+1,2 %). Un résultat étonnant pour la firme britannique, qui comme on le sait, est une marque "premium", donc plutôt onéreuse.

Honda s’en sort plutôt bien, puisqu’il arrive un peu en dessous de la moyenne (-5,6%). Idem pour Moto Guzzi (-7,2 %), Kawasaki (-11,4 %) et Yamaha (-12,4 %). Quant à Suzuki (-21,5%) et Royal Enfield (-43,7%), les chiffres révèlent qu’elles sont les marques les plus économiques à réparer.

Motos de plus de 125 cm3 : les catégories de motos les plus chères à réparer en 2022

Les roadsters étant les motos les plus vendues sur notre marché, on ne s’étonnera pas de voir que 31,3% des sinistres concernent cette catégorie de moto. Elle se place devant les trails (21,3%) et les GT (15,6%).

Mais la donne change concernant les coûts de réparation : ce sont les GT qui arrivent en première ligne (+26,3%), devançant les sportives (+25%) et les customs (+15,2%). Des résultats peu étonnant au regard des carénages, accessoires et technologies embarquées sur ces machines. Quant aux trails, ils dépassent tout juste de la moyenne (+1,3%). Un résultat sans doute lié à leurs facultés d’absorption des chocs en tout-terrain et aux protections couramment installées (crash bars etc). Les autres catégories de moto (roadsters, routières sportives et basiques) apparaissent comme les moins onéreuses à restaurer.

Scooters de plus de 125 cm3 : nombre d’expertises et coûts de réparation par marque en 2022

Encore une fois, les marques les plus représentées dans les expertises sont les plus vendues. Ainsi, Piaggio (37,3 %) arrive en première place, suivi de près par Yamaha (31,6 %). Honda complète le podium avec 13,3% des scooters les plus sinistrés.

Des résultats à mettre en parallèle des coûts de réparation par constructeur : Yamaha est la marque la plus chère à réparer (+20%). Elle devance Honda (+10%) et BMW coté électrique (+8%). Du coté des pièces détachées, Yamaha (+28%) est toujours devant Honda (+15%). Suzuki complète le podium en étant tout juste au niveau de la moyenne. Enfin, du coté de la main d’oeuvre, ce sont les constructeurs européens tels que Piaggio, Peugeot et BMW qui réclament le plus de budget.