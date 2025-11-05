Et si l’avenir de l’électrique passait par la bonne vieille mobylette ? Peugeot Motocycles tente le coup, d’abord avec le concept SPx, et maintenant avec une nouvelle 103. Un projet concret, fabriqué en France, esthétiquement proche des mobs d’antan... disponible en équivalent 50 cm3 et 125 cm3 !

La partie cycle est légère avec seulement 103 kg sur la balance. Le cadre et le monobras oscillant en aluminium, associés à une fourche inversée KYB de 37 mm contribuent à ce résultat honorable.

La contre-partie se situe coté autonomie. Les batteries amovibles de 1,6 kWh (équivalent 50) et 2,2 kWh (équivalent 125) ne font pas de miracle, avec 45 km (modèle 50) et 65 km (modèle 125) d’autonomie. Suffisant pour des trajets urbains ?

Le nouveau Peugeot 103 dispose d’un écran TFT de 5 pouces, d’un freinage à disques et d’une selle biplace. Des packs seront aussi disponibles : un Pack Protect (bulle, protections jambes, planchers latéraux) et un Pack Confort (selle confort, support smartphone, top case).

Pas de tarif annoncé pour le moment (des rumeurs parlent d’un prix autour de 3000 euros), mais ça ne saurait tarder. La nouvelle Peugeot 103 débarquera fin 2026.

Peugeot 103 électrique 2026 : fiche technique

Moteur : Electrique, équivalent 50 ou 125 cm3

Vitesse maximale : 45 km/h (50) / 70–80 km/h (125)

Batteries : Batterie lithium-ion amovible (1,6 kWh sur 50 cm3 et 2,2 kWh sur 125cm3)

Châssis : Cadre monocoque aluminium, monobras oscillant en aluminium

Suspensions : Fourche inversée KYB de 37 mm

Freinage : Disques avant et arrière

Équipements : Écran TFT connecté de 5 pouces, selle biplace

Poids : 103 kg

Disponibilité : Fin 2026

Prix : NC