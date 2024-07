Avec sa Guerrilla 450, Royal Enfield capitalise sur sa nouvelle plateforme "Sherpa 450", dont est issue l’Himalayan 450. Un roadster moderne, léger, maniable et suffisamment performant pour tutoyer la nouvelle Triumph Speed 400 ? Axel vient de l’essayer à Barcelone, et son verdict arrive dans le prochain Motomag !

Royal Enfield Guerrilla 450 : armée face à Triumph

Proche de la Royal Enfield Hunter (HNTR) 350 esthétiquement, la Guerrilla 450 s’apparente à un mix de roadster et de scrambler néo-rétro. Plus néo que rétro d’ailleurs, en témoigne son monocylindre de 452 cm3 à refroidissement liquide, associé à une boite 6 vitesses et un embrayage anti-dribble. Il développe 40 ch à 8 000 tr/min et 40 Nm de couple à 5 500 tr/min.

La firme indienne précise que 85% du couple est disponible à bas régime, soit à 3500 tr/min. Pas mal ! Notons que la moto se veut accessible, que ce soit pour les permis A2 et les petits gabarits (selle de 780 mm).

Le moteur prend place dans un cadre tubulaire en acier, supportant un réservoir de 11 litres. L’ensemble est suspendu par une fourche télescopique de 43 mm et un amortisseur réglable signés Showa, connectés à des jantes de 17 pouces (21 pouces à l’avant sur l’Himalayan). L’empattement de 1 440 mm et la position de conduite devraient favoriser la maniabilité en ville. Le poids annoncé est d’environ 184 kg tous pleins faits. Plus lourd qu’une Triumph Speed 400 et ses 170 kg donc.

Si la moto se veut simple et sans chichi elle n’oublie pas d’être moderne : éclairage LED, ABS, écran TFT connecté de 4 pouces couplé au Royal Enfield Tripper (GPS) - amélioré pour l’occasion - et deux modes moteurs (Eco et Performance).

La moto débarquera dans les concessions françaises en septembre 2024 à partir de 5540 euros.

Royal Enfield Guerrilla 450 : prix et coloris

Analogue Smoke Silver : 5 540 euros

Dash Playa Black : 5 690 euros

Gold Dip : 5 690 euros

Flash Yellow Ribbon : 5 740 euros

Brava Blue : 5 740 euros