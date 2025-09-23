Honda WN7 : fiche technique

(avant présentation à l’EICMA)

Moteur :

Puissance max : A1 (11 kW - 15 ch) et A2 (18 kW - 24,7 ch), environ 47,5ch de puissance de crête

Couple max : 100 Nm

Transmission : par courroie

Batterie :

Autonomie annoncée : plus de 130 km

Batterie : Lithium-ion, non amovible

Recharge rapide (CCS2) : 20 à 80 % en 30 minutes

Recharge domestique (6 kW) : 100 % en moins de 3 heures

Partie cycle :

Suspension avant : Fourche inversée Showa

Suspension arrière : Monoamortisseur Showa

Freinage : Double disque de 300 mm, étriers radiaux 4 pistons Nissin

Dimensions et poids :

Hauteur de selle : 800 mm

Poids : 217 kg

Equipement :

Ecran : TFT 5 pouces

Eclairage : LED

Connectivité avec l’application Honda RoadSync

Autres infos :

Mise en production : Fin 2025

Arrivée en concessions : 2026

Prix : 14 999 €