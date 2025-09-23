Honda WN7 : fiche technique
(avant présentation à l’EICMA)
Moteur :
Puissance max : A1 (11 kW - 15 ch) et A2 (18 kW - 24,7 ch), environ 47,5ch de puissance de crête
Couple max : 100 Nm
Transmission : par courroie
Batterie :
Autonomie annoncée : plus de 130 km
Batterie : Lithium-ion, non amovible
Recharge rapide (CCS2) : 20 à 80 % en 30 minutes
Recharge domestique (6 kW) : 100 % en moins de 3 heures
Partie cycle :
Suspension avant : Fourche inversée Showa
Suspension arrière : Monoamortisseur Showa
Freinage : Double disque de 300 mm, étriers radiaux 4 pistons Nissin
Dimensions et poids :
Hauteur de selle : 800 mm
Poids : 217 kg
Equipement :
Ecran : TFT 5 pouces
Eclairage : LED
Connectivité avec l’application Honda RoadSync
Autres infos :
Mise en production : Fin 2025
Arrivée en concessions : 2026
Prix : 14 999 €