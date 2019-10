Les équipementiers commencent à dévoiler leurs nouveautés en amont du prochain salon de la moto Eicma de Milan (du 7 au 10 novembre). C’est le cas de Scorpion qui donne à voir les 5 nouveaux casques qui vont enrichir son catalogue. Étonnamment, le fabricant coréen a mis le paquet sur la catégorie Streetfighter, avec deux modèles qui s’ajoutent à l’évolution d’un casque existant, l’Exo-Combat. À leurs côtés figurent un jet et le très attendu intégral aux couleurs de Fabio Quartararo, le pilote français qui brille en MotoGP. À défaut de les avoir découverts en fibres et en plastique, ce que nous ferons lors de l’Eicma, voici leurs principales caractéristiques.

Exo-R1 Air Fabio Quartararo

Les fans du jeune pilote français, sensation de cette saison de MotoGP qui le voit rivaliser avec le multi champion du monde Marc Márquez, vont enfin pouvoir porter un casque à ses couleurs.

Prix : 440 €

Disponibilité : novembre 2019



Exo-S1

Scorpion élargit sa gamme de jet avec un modèle en fibres. L’Exo-S1 laisse entrevoir un potentiel autant urbain que routier grâce à son écran long et au travail de développement réalisé en soufflerie. Pare-soleil et jugulaire à crémaillère figurent au rayon des aspects pratiques.

Prix : Non communiqué (estimation 190 €)

Disponibilité : février 2020



Exo-fighter

Ce modèle multifibres présente le visage le plus néorétro de la gamme Streetfighter de Scorpion. Selon les envies, il est possible de lui donner une allure tout-terrain à l’ancienne en retirant l’écran et en installant la visière. Une autre possibilité de personnalisation repose sur les différentes grilles d’aérateur de mentonnière livrées avec le casque.

Prix : NC

Disponibilité : février 2020



Les casques streetfighter se distinguent par leur mentonnière proéminente qui leur confère un look agressif.

Exo-Combat Evo

Scorpion donne un coup de jeune au premier Streetfighter de sa gamme.

La mentonnière, amovible pour transformer le casque en jet, a été redessinée et de nouvelles décorations font leur apparition.

Prix : à partir de 200 €

Disponibilité : fin octobre 2019



Covert-X

Ce nouveau modèle reprend le principe de la mentonnière démontable de l’Exo-Combat, mais sur cet intégral/jet, la coque est en fibres afin de réduire le poids. Vus de face, les deux aérateurs supérieurs lui donnent des faux airs de Batman.

Prix : NC

Disponibilité : janvier 2020



Infos : scorpionsports.eu