Sport, route, ville et circuit : Metzeler s’est attelé pour 2020 à compléter sa gamme avec des pneus qui seront commercialisés à partir de janvier.

Sportec M9 RR

La principale nouveauté se nomme Sportec M9 RR, une référence sportivo-routière qui succède au M7 RR. Rien de révolutionnaire au programme, même si performance et sécurité sont annoncées en progrès. Le pneumaticien annonce avoir particulièrement soigné l’interaction entre ces pneus et les aides électroniques à la conduite qui pullulent sur les motos sportives et les roadsters auxquels ils se destinent en priorité. 3 dimensions pour l’avant et 9 pour l’arrière.



Roadtec 01 SE

Pas assez sportif le Roadtec 01 ? Ce point ne nous a jamais gênés, compte tenu de l’excellent comportement global de ces pneus routiers. Ce n’est visiblement pas le cas de tout le monde, car Metzeler a développé une évolution - les Roadtec 01 SE - « renforçant les caractéristiques sportives en termes d’adhérence et d’agilité ». Les épaules, sur l’avant comme sur l’arrière, sont moins rainurées pour augmenter la zone de contact avec le bitume lors de prises d’angle prononcées. Quoi qu’il en soit, la version standard du Roadtec 01, arrivée seconde à notre comparatif (Moto Magazine n°349 de juillet / août 2018), reste au catalogue.



Roadtec Scooter

Comme leur nom l’indique, ces pneus se destinent aux scooters (mais pas les maxis !). L’immense palette de dimensions court des 10“ (Vespa PX) aux 16“ (Honda SH), soit 51 tailles ! De fait, la polyvalence est le maitre-mot de ces pneus qui visent à offrir une excellente adhérence par tous temps et une meilleure maniabilité que les modèles actuellement au catalogue qu’il remplacera à terme, comme les Feelfree et leur déclinaison hivernale Wintec ou les ME 7teen. Comparé à ces modèles, le Roadtec Scooters présentera un profil plus arrondi et une structure à carcasse diagonale plus rigide. La présence de lamelles sur la surface et de silice dans la gomme devrait réduire le temps de chauffe. Tous les pneus arrière sont bigomme pour réduire l’usure en ligne droite et augmenter l’adhérence en virage.



Racetec TD Slick

Enfin, Metzeler a mis au point les Racetec TD slick pour les pilotes recherchant un pneu slick prêt à l’emploi. Il ne nécessite aucun réglage particulier sur la moto et se passe de couvertures chauffantes. Outre l’annonce d‘un niveau de performance élevé et une polyvalence selon la nature des revêtements et les températures de fonctionnement, les pneus arrière peuvent être retournés si l’usure est plus prononcée sur un côté. Quatre dimensions seront disponibles, toutes en 17“ : 120/70 et 180/55, 190/55 et 200/55.



Infos : metzeler-moto.com