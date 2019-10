Pour imaginer l’évolution de son Can-Am Spyder RT, le Québécois BRP aurait prêté une oreille attentive aux requêtes de ses clients soucieux de bénéficier de plus de confort pour parcourir de longs trajets. L’ergonomie a donc fait l’objet d’un soin particulier. Concrètement, cela se traduit par des marchepieds conducteur allongés (58 cm de long), par une assise plus confortable avec un meilleur soutien lombaire, par un pare-brise ajustable électriquement et par des poignées chauffantes. De quoi envisager peut-être sereinement de parcourir les 5000 km d’un Montréal - Vancouver.

Plus étrange pour un véhicule orienté tourisme - et toujours accessible chez nous aux titulaires du permis B (+ formation de 7 heures) -, BRP a choisi de rendre optionnel l’ensemble top-case / dosseret passager qui faisait jusqu’alors partie de la dotation d’origine de son GT.

On se consolera en se disant que la capacité d’emport augmente pour atteindre désormais 138 litres et même 177 avec l’option top-case (1585 €. OK, c’est cher mais le port USB est intégré). Le système LinQ (voir vidéo) permet d’en embarquer encore plus en facilitant l’arrimage d’accessoires supplémentaires dédiés telle une glacière ou une canne à pêche (dont les usages sont très populaires chez nos cousins québécois).

La ligne de l’engin a également gagné en sportivité grâce à un nouvel éclairage Led dont le communiqué de presse nous vante les mérites. Enfin, le tableau de bord évolue également et se pare désormais d’un écran LCD couleur de 7,8 pouces qui permet, notamment, de piloter les playlists à jouer sur les 4 enceintes disséminées dans la bête. De quoi couvrir la mélopée du 3 cylindres en ligne Rotax de 1330 cm3 qui compte sur ses 115 chevaux (à 7250 tr/min) pour tracter les 449 kg à sec de Spyder RT. Tarif : 25 999 €.