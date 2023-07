Spécialiste du casque "vintage" pour motards et scooteristes, Marko Helmets dévoile sa nouveauté 2023 : le Dark Side, un casque intégral disponible en fibres composite ou carbone. Agrémenté de la nouvelle homologation CE 22.06, le casque se pare d’un look épuré (presque un jet en apparence !), magnifié par un long écran teinté de noir.

Le champ de vision promet d’être large, tandis que la mentonnière, plutôt fine et basse, assurerait une protection optimale. En sus, il est prédisposé pour accueillir des lunettes, un masque de protection et un intercom. L’intérieur en alcantara est lavable et démontable.

Annoncé silencieux et confortable à haute vitesse, le Dark Side est décliné en plusieurs coloris (noir, carbone, bleu, bordeaux). Il est fourni avec son écran fumé d’origine et un écran clair classique.

Le casque est également vendu avec une housse et un sac de transport. Coté personnalisation, de la visserie et des écrans supplémentaires sont disponibles au catalogue d’accessoires de la marque.

Marko Dark Side - caractéristiques techniques

Tailles : XS à XXL

Poids : 1200 +/- 50g Homologation : CE 22.06 et DOT

Calotin en polystyrène multi densités, protection optimisée, matériaux à différents niveaux d’absorption

Intérieur démontable et lavable

Ecran long

Champ de vision large

Fermeture de la jugulaire par une boucle Double-D

Fixation pour lunettes/masque

Livré avec une housse, un sac de transport et des stickers réfléchissants

Site : www.marko-helmets.com