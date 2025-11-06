5 ans après l’acquisition de Norton Motorcycles et la construction de son usine à Solihull, TVS Motor Company met enfin les bouchées doubles pour relancer la marque britannique. Nouveau logo, nouveau design de motos, 200 revendeurs prévus dans le monde... Norton est sur les starting blocks. On passe en revue les 4 prochains modèles à venir en 2026 : un roadster (Manx), une sportive (Manx R) et deux trails (Atlas et Atlas GT).

Norton Manx R 2026

Outre ses modèles mythiques d’antan et l’hypersport V4SV, Norton est surtout connu, ces dernières années, pour ses motos néo-rétro. Mais la renaissance de la marque amorce une refonte - au moins partielle - de son identité.

C’est visible avec la Norton Manx R,, une sportive premium propulsée par un tout nouveau moteur V4 de 1200 cm3, calé à 72° et à refroidissement liquide. Il développe 206 ch à 11500 tr/min et 130 Nm de couple à 9000 tr/min. Il est associé à une boite 6 vitesses, un accélérateur ride-by-wire, un embrayage multidisque antidribble, un shifter et cinq modes de pilotage (Rain, Road, Sport et deux modes personnalisables).

La moto est suspendue par Marzocchi, avec fourche et amortisseur réglables électroniquement, et freinée par Brembo et ses étriers Hypure pinçant des disques de 330 mm et 245 mm. Les jantes en fibre de carbone sont signées BST et chaussées par des pneus Pirelli Diablo Supercorsa V4SP. Coté poids, Norton annonce 204 kg tous pleins faits.

La Norton Manx R embarque aussi une foule d’équipements techno, histoire de suivre la progression des sportives haut de gamme du marché : contrôle de traction, régulateur de vitesse, freinage ABS en courbe, anti-wheeling, aide au démarrage en côte, le tout pilotable sur un écran TFT connecté de 8 pouces.

Pour le tarif et la date de commercialisation, il faudra encore un peu de patience.

Norton Manx, Atlas et Atlas GT 2026

Concernant le reste de la gamme, les informations sont moindres. La Norton Manx étant la déclinaison roadster de la Manx R, les specs devraient être similaires.

Quant aux trails Atlas et Atlas GT, ils seront motorisés par un un bicylindre parallèle de 585 cm3 calé à 270°. On parle aussi de suspensions KYB et de freinage ByBre, ce qui augure des prix contenus pour ces deux motos. A suivre !