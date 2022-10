L’histoire de Norton est tumultueuse, mais TVS Motor semble repartir sur des bases saines pour redorer le blason de la firme britannique. Et pour cause : elle investit plus de 100 millions d’euros dans sa relance et construit une nouvelle usine basée à Solihull en Angleterre. Si les Norton Atlas Nomad et Ranger 650 sortent - hélas - du catalogue, la nouvelle V4SV est officialisée et la nouvelle Norton Commando 961 s’apprête à arpenter les routes.

Norton Commando 961 SP et CR 2023 : deux versions à venir

Sans surprise, les nouvelles Commando Sport (SP) et Café Racer (CR) sont propulsées par un bicylindre en ligne de 961 cm3 refroidi par air et huile. Il développe 76,8 ch à 7 250 tr/min pour 81 Nm à 6 300 tr/min et s’associe à une boite de vitesses 5 rapports à embrayage humide.

Soudé à la main, le nouveau cadre tubulaire en acier est suspendu par une fourche inversée réglable de 43 mm et deux amortisseurs réglables à l’arrière signés Öhlins. Le freinage ABS est assuré par Brembo, avec un étrier 4 pistons à l’avant mordant deux disques de 320 mm et un étrier 2 pistons monté sur un disque de 240 mm à l’arrière. La selle se perche à 810 mm, l’empattement culmine à 1400 mm et le poids affiche 230 kg tous pleins faits.

La moto se pare d’une ligne d’échappement en inox, d’un garde-boue en carbone, d’un capot de selle, d’un siège passager (en option) et de jantes en aluminium 17 pouces chaussées par des pneus Dunlop Sportmax GPR 300. Quant aux coloris, Norton propose une livrée noire ou chromée pour les deux modèles.

Les premiers tarifs annoncés au Royaume-Uni débutent à 16 499 £, soit 18 900 euros.

Norton Commando 961 SP et CR 2023 : fiche technique

Moteur :

Bicylindre en ligne , 4 temps

Refroidissement par air/huile

2 soupapes par cylindre

961 cc (88 x 79 mm)

77 ch à 7 250 tr/min

81 Nm à 6 300 tr/min

Partie cycle :

Cadre : Tubulaire en acier

Réservoir : 15 litres

Hauteur de selle : 810 mm

Empattement : 1 400 mm

Poids tous pleins faits : 230 kg

Fourche Öhlins Ø 43 mm, déb : 115 mm

Roue AV : 120 / 70 - 17

2 amortisseurs arrière latéraux Öhlins, déb : 100 mm

Roue AR : 180 / 55 - 17

Freinage :

Train avant : 2 disques Ø 320mm, étriers Brembo monoblocs 4 pistons

Train arrière : 1 disque Ø 240 mm, étrier à 2 pistons

Transmission :

Boite 5 rapports , transmission secondaire par chaine