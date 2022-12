Motori Minarelli va-t-il sauver le moteur 2 temps ? Car à l’instar de Dell’Orto et Langen, le motoriste italien investit le créneau en dévoilant un moteur de 300 cm3 répondant aux normes antipollution Euro 5. Une prouesse qui redonne espoir sur l’avenir de ce type de motorisation, laissée pour compte depuis de nombreuses années. Et pour cause : les 350 RDLC et autres RG 500, de plus en plus rares, s’arrachent à prix d’or depuis plus d’une décennie.

Sur une base de moteur Yamaha 250

On en parlait dans notre émission apéro dédiée à la Yamaha R1-Z 250 : les moteurs 250cm3 2 temps Yamaha sont des petites merveilles de sensations. C’est d’ailleurs le moteur issu de la Yamaha YZ250 que Minarelli présente sous un nouveau jour. Sa particularité est qu’il est désormais homologué route, car compatible aux normes Euro 5. Il sera au cœur de la nouvelle moto enduro Fantic XE 300 dès l’été 2023.

La moteur a injection électronique s’enrichit d’une cartographie inédite et d’un démarreur électrique. Le couple serait modéré jusqu’à mi-régime pour développer des performances grisantes dans les tours. Le contrôle d’échappement, entièrement revu, dispose d’un système de décompression relié au démarreur électrique. Reste à évaluer quelle puissance pourra délivrer un tel moulin, et s’il sera le premier pas vers la réhabilitation du moteur 2 temps sur nos routes. Par ailleurs, la prochaine gamme enduro KTM 2 temps serait déjà en mesure de répondre aux normes Euro 5. A suivre donc !