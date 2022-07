Oyez, Oyez, braves gens ! GP Mag et Motomag s’associent avec le promoteur du GP d’Aragon pour vous inciter à venir assister au GP du 16 au 18 septembre en Espagne. Et pour cause : le circuit du Motorland n’est situé qu’à 434 km de Toulouse, 445 km de Perpignan, et 333 km de Pau !

Pour les sudistes, c’est vraiment pas loin, et rien que pour la traversée des Pyrénées et du désert de Monegros, le road trip vaut le coup. Il n’est pas toujours simple de trouver un logement à proximité du circuit, mais la solution du camping sur place est avantageuse à plus d’un titre. Et vous bénéficierez de l’atmosphère festive de la ville d’Alcaniz toute proche le soir venu.

Le tracé est superbe, les infrastructures modernes, et surtout, il y a deux pilotes français qui peuvent gagner. Une situation encore jamais vue en 73 ans de GP ! C’est le moment d’en profiter. Alors comme nous, venez à Aragon !