Moto Magazine - Hors-série Trails 2022 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Hors-série Trails 2022 : découvrir la pratique du trail avec la Mutuelle des Motards

Le 30 avril dernier, se déroulait l’Open Trail de la Mutuelle des motards. L’objectif ? Apprendre à maitriser, encadré par des pilotes-instructeurs, sa moto en pilotage tout-terrain. Yannick, notre chef de rubrique équipements, a participé à l’événement et nous détaille son expérience.

Hors-série Trails 2022 : comparatif Aprilia Tuareg 660, Ducati DesertX 950, Husqvarna norden 901, Moto Morini X-Cape 650, Yamaha Ténéré 700 World Raid

Si certains segments motos font des nostalgiques d’une autre époque, le trail en revanche, vit ses meilleures années ! Preuve en est avec ces machines fraichement débarquées en 2022. Chacune de ces nouveautés est mise à l’épreuve sur les routes et chemins normands. Laquelle tire son épingle du jeu en termes de performances, de comportements et d’agréments ? Réponse dans notre comparatif !

A noter que des encarts "bons plans" vous feront découvrir quelques activités culturelles et sportives, des restaurants et même des lieux atypiques pour séjourner dans cette belle région.

Hors-série Trails 2022 : match Triumph Tiger 1200 GT Pro VS BMW R 1250 GS

L’indéboulonnable BMW R 1250 GS provoque des émules, y compris chez la concurrence. Conséquence de cette hégémonie : la Triumph Tiger 1200 GT Pro, un trail ultra techno, ultra polyvalent, qui a pour vocation de faire de l’ombre au gros trail bavarois. BMW Motorrad a-t-il du souci à se faire ? Découvrez l’issue de ce face à face.

Hors-série Trails 2022 : 46 modèles pour faire le bon choix

Pour répondre à une demande évidente, les trails sont présents chez la plupart des constructeurs. Dans ce guide conçu pour vous orienter au mieux, nous avons classé chacune des 46 machines dans 3 catégories, toutes cylindrées confondues : trails routiers, trails aventure et trails neo-retros, en indiquant si compatibles avec le permis A2.

Hors-série Trails 2022 : l’Afrique australe en KTM 390 Adventure

Rappelez-vous de nos vidéos postées sur nos réseaux sociaux : Philippe nous commentait son périple en Afrique du Sud au guidon d’une petite KTM 390 Adventure. Une magnifique virée de 2700 km hors des sentiers battus à travers deux royaumes montagneux d’Afrique australe : le Lesotho et l’Eswatini. Voici son carnet de voyage et son bilan sur le comportement de ce petit trail sur des routes et chemins aventureux et exotiques !

Hors-série Trails 2022 : Classic Red, spécialiste des Honda XL et XR

Le garage Classic Red s’est lancé dans une aventure dévouée aux Honda XL et XR. L’immense atelier nous dévoile toutes les motos des deux gammes, de la XL 250 S à la XR 600 R, en passant par la XR 200 R. Chacune de ces motos est restaurée de A à Z pour regagner l’éclat d’antan. Un atelier pas comme les autres, où ses propriétaires nous détaillent leurs travaux et leurs parcours.

Hors-série Trails 2022 : 1er Yamaha Ténéré Spirit Camp

Avec la Ténéré 700, Yamaha a redonné au trail ses lettres de noblesses, en proposant une moto simple, accessible et polyvalente. Cette année, la firme aux 3 diapasons a organisé le 1er "Yamaha Ténéré Spirit Camp" en France. Sur 3 jours, ce qui s’apparente à un "camp scout" autour de la Ténéré 700 a réuni les passionnés du modèle, mais aussi les adeptes des défis et apprentissages off-road. En plus de vous faire découvrir l’évènement et ses participants, on revient sur le phénomène "T7", qui a contribué à propulser l’engouement pour le trail tout-terrain lors de sa sortie en 2019.

Hors-série Trails 2022 : équipements et accessoires pour partir à l’aventure

On vous propose une sélection de produits spécialement conçus pour l’aventure : casques, bottes, gants, blousons, tenues intégrales... avec en sus, tout l’équipement nécessaire pour votre moto (bagagerie, pneus...).