Alors que le Grand Prix de France se cherche une date, et pourrait se dérouler en octobre, ceux du Japon, d’Angleterre et d’Australie sont officiellement annulés. Les mesures sanitaires liées à la pandémie de Covid-19 auront finalement eu raison de ces trois rendez-vous. Le calendrier de cette étrange saison 2020, toujours susceptible d’évoluer au rythme des conditions sanitaires, subit donc une nouvelle déconvenue.

Les dates de ces épreuves, assez éloignées dans la saison, laissaient pourtant espérer qu’elles puissent se disputer. Le Grand Prix d’Angleterre était programmé du 28 au 30 août, celui du Japon 16 au 18 octobre et celui d’Australie du 23 au 25 octobre. Carmelo Ezpeleta, PDG de Dorna Sports, le promoteur du MotoGP, s’est exprimé à ce sujet : « Nous sommes tristes d’avoir à annuler ces évènements emblématiques après n’avoir trouvé aucun moyen de résoudre les problèmes logistiques et opérationnels résultant de la pandémie et de la réorganisation du calendrier. Silverstone et Phillip Island sont toujours deux des week-ends de course les plus excitants de la saison, les deux pistes ne manquant jamais à leur promesse de livrer certaines des courses les plus disputées de notre championnat. »

La Dorna et la FIM (Fédération internationale de motocyclisme) travaillent actuellement sur l’élaboration d’un nouveau calendrier. La première épreuve devrait se dérouler à Jerez (Espagne) en juillet, sans spectateurs et avec un nombre de personnes réduit dans le paddock. Dix à douze épreuves pourraient être organisées en Europe d’ici fin novembre et au-delà pour les courses qui se disputent en dehors des frontières du Vieux Continent. En attendant le retour de la saison, les pilotes s’affrontent virtuellement pour garder la main.