Classement du Grand Prix MotoGP d’Australie 2025 :
1. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM 39m49.571s
2. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +1.418s
3. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI
APRILIA RACING +2.410s
4. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ
BK8 GRESINI RACING +3.715s
5. 🇪🇸 PEDRO ACOSTA
RED BULL KTM FACTORY RACING +7.930s
6. 🇮🇹 LUCA MARINI
REPSOL HONDA TEAM +7.970s
7. 🇪🇸 ALEX RINS
MONSTER ENERGY YAMAHA +10.671s
8. 🇿🇦 BRAD BINDER
RED BULL KTM FACTORY RACING +12.2701s
9. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI
RED BULL KTM TECH3 +14.0761s
10. 🇪🇸 POL ESPARGARO
RED BULL KTM TECH3 +16.861s
11. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO
MONSTER ENERGY YAMAHA +16.965s
12. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA
PRIMA PRAMAC RACING +17.677s
13. 🇯🇵 AI OGURA
TRACKHOUSE MOTOGP TEAM +17.928s
14. 🇪🇸 FERMIN ALDEGUER
BK8 GRESINI RACING +18.413s
15. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI
PERTAMINA ENDURO VR46 RACING TEAM +27.881s
16. 🇮🇹 LORENZO SAVADORI
APRILIA RACING +34.169s
17. 🇹🇭 SOMKIAT CHANTRA
LCR HONDA +50.043s
18. 🇮🇹 MICHELE PIRRO
DUCATI LENOVO TEAM +50.303s
19. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA
DUCATI LENOVO TEAM DNF
20. 🇪🇸 JOAN MIR
REPSOL HONDA TEAM DNF
21. 🇦🇺 JACK MILLER
PRIMA PRAMAC RACING DNF
22. 🇫🇷 JOHANN ZARCO
LCR HONDA DNF