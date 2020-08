Pour le 900e Grand Prix MotoGP de l’Histoire, les pilotes nous ont offert un spectacle sensationnel. Malheureusement, la course s’est déroulée en deux temps suite à un drapeau rouge après la mi-course. Maverick Vinales a du sauter de sa machine à plus de 200 km/h au bout de la ligne droite car il n’avait plus de freins. Heureusement le pilote en sort indemne.

La course est repartie pour un sprint de douze tours. Au départ, Jack Miller a pris les commandes, devant un groupe composé de Pol Espargaro (KTM), Joan Mir (Suzuki), Miguel Oliveira, Andrea Dovizioso (Ducati), Brad Binder (KTM), Takaaki Nakagami (LCR Honda) et Alex Rins (Suzuki).

À trois boucles du drapeau à damiers, ils ne sont plus que trois (Espargaro, Miller et Oliveira) à pouvoir s’imposer. C’est dans le dernier tour que tout se joue. Espargaro mène la danse mais utilise des trajectoires défensives, ce qui permet à Miller de se rapprocher. L’Australien reprend les devants mais Espargaro n’a pas dit son dernier mot. Dans l’avant-dernier virage, l’Espagnol réplique mais Miller tente le tout pour le tout dans la dernière boucle, mais les deux pilotes élargissent.

Oliveira, qui talonnait les deux, n’en demandait pas tant. Opportuniste, il a profité de la bagarre devant lui pour se faufiler en tête et ainsi filer vers sa première victoire en MotoGP. C’est aussi le premier succès en catégorie reine pour l’équipe française Tech3. Dire que tout le monde se moquait d’eux lorsqu’ils ont décidé de rejoindre les rangs de KTM en 2019 après de nombreuses années fructueuses avec Yamaha. C’est également le deuxième succès de KTM en trois semaines seulement (victoire de Binder en République tchèque). Quant à Jack Miller et Pol Espargaro, ils franchissent la ligne en deuxième et troisième position.

Le restart n’a pas profité à Joan Mir. Avant l’interruption de la course, le pilote Suzuki menait largement et semblait filer vers sa première victoire. Pour le deuxième départ, son équipe n’avait plus de pneus neufs en stock. Il a dû repartir avec un pneu avant qui avait déjà 18 tours. Malgré cela, il finit quand même au quatrième rang.

Ducati et Dovi, intraitables la semaine passée sur ce même tracé, n’ont pas été en mesure de se battre en tête ce week-end. Le duo conclu son week-end à la cinquième place. Alex Rins (Suzuki), Takaaki Nakagami (LCR Honda), Brad Binder (KTM), Valentino Rossi (Yamaha) et Iker Lecuona (Tech 3 KTM) complètent le top dix.

Un week-end à oublier pour les Bleus. Rossi termine premier pilote Yamaha et sauve l’honneur du constructeur en figurant dans le top 10. Les coéquipiers du team Petronas Yamaha Fabio Quartararo et Franco Morbidelli se classent respectivement 13e et 15e. Après avoir fait l’épicier en Autriche, Quartararo peut se réjouir d’aller à Misano pour les deux prochaines courses, un circuit où il a flirté avec la victoire l’an dernier.

Quelle course de Johann Zarco (Esponsorama Racing Ducati). Parti des stands (pénalité pour l’accrochage avec F.Morbidelli la semaine passée), le Français a grappillé jusqu’à remonter en 18e position au moment du drapeau rouge. Dans la deuxième course, il réussit à doubler encore quelques pilotes pour se classer 14e, juste devant Morbidelli !

Fabio Quartararo mène toujours le championnat du monde MotoGP 2020. Cependant, il ne compte plus que trois points d’avance sur Andrea Dovizioso. Le championnat semble plus ouvert que jamais. Seulement 35 points séparent le leader et le dixième Pol Espargaro.

Classement du championnat du monde MotoGP 2020 après le Grand Prix de Styrie (Autriche)

1. Fabio Quartararo (SRT Yamaha) : 70 pts

2. Andrea Dovizioso (Ducati) : 67 pts

3. Jack Miller (Pramac Ducati) : 56 pts

4. Brad Binder (KTM) : 49 pts

5. Maverick Vinales (Yamaha) : 48 pts

6. Takaaki Nakagami (LCR Honda) : 46 pts

7. Valentino Rossi (Yamaha) : 45 pts

8. Joan Mir (Suzuki) : 44 pts

9. Miguel Oliveira (Tech 3 KTM) : 43 pts

10. Pol Espargaro (KTM) : 35 pts

11. Franco Morbidelli (SRT Yamaha) : 32 pts

12. Johann Zarco (Esponsorama Racing Ducati) : 30 pts

13. Alex Rins (Suzuki) : 29 pts

14. Danilo Petrucci (Ducati) : 25 pts

15. Alex Marquez (Honda) : 15 pts

16. Aleix Espargaro (Aprilia) : 15 pts

17. Iker Lecuona (Tech 3 KTM) : 13 pts

18. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati) : 9 pts

19. Bradley Smith (Aprilia) : 8 pts

20. Tito Rabat (Esponsorama Racing Ducati) : 7 pts

21. Cal Crutchlow (LCR Honda) : 7 pts

22. Michele Pirro (Ducati) : 4 pts

23. Stefan Bradl (Honda) : /

Le sixième rendez-vous de la saison se tiendra à Misano, du 11 au 13 septembre prochain.