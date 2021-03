Honda CB350 H’ness : en route pour l’Europe ?

Oui Oui et re Oui ! Mr et Mme Honda : on la veut ! On veut le couple à bas régime, la fiabilité Honda, la modernité de fabrication, et aller faire poum poum poum sur les petites routes, et faire le trajet boulot à 2.5 l/100 (...)