Zero SR/F : la moto qui va vous faire changer d’avis sur l’électrique

De la daube vendue très cher. Quelle est l’autonomie la nuit par 0° ? . Ridicule. Et le temps de charge.....nous on s’arrête dans une station et il faut à peine 5 minutes pour 300 km et on redémarre. Avec ça, il faut déjeuner (...)