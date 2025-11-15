  1. Vous êtes ici : 
  MotoGP : les horaires du Grand Prix de Valencia 2025

Découvrez ci-dessous les horaires pour suivre les essais, les qualifications et les courses.

Vendredi 14 novembre 2025

Essais libres 1

- Moto3 : 09h00 à 09h35
- Moto2 : 09h50 à 11h00
- MotoGP : 11h10 à 11h55

Essais libres

- Moto3 : 13h15 à 13h50
- Moto2 : 14h05 à 14h45
- MotoGP : 15h00 à 16h00

Samedi 15 novembre 2025

Essais libres 2

- Moto3 : 08h40 à 09h10
- Moto2 : 09h25 à 09h55
- MotoGP : 10h10 à 10h40

Qualifications

- MotoGP Q1 : 10h50 à 11h05
- MotoGP Q2 : 11h15 à 11h30

- Moto3 Q1 : 12h45 à 13h00
- Moto3 Q2 : 13h10 à 13h25
- Moto2 Q1 : 13h40 à 13h55
- Moto2 Q2 : 14h05 à 14h20

- Course Sprint MotoGP : 15h00 (13 tours)

Dimanche 16 novembre 2025

Warm up

- MotoGP : 09h40 à 09h50

Courses

- Moto3 : 11h00 (20 tours)
- Moto2 : 12h15 (22 tours)
- MotoGP : 14h00 (27 tours)

Toutes les séances/courses seront à suivre sur les chaînes du groupe Canal ainsi que sur le site officiel MotoGP.

