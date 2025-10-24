Découvrez ci-dessous les horaires pour suivre les essais, les qualifications et les courses.
Vendredi 24 octobre 2025
Essais libres 1
Moto3 : 03h00 à 03h35
Moto2 : 03h50 à 04h30
MotoGP : 04h45 à 05h30
Essais libres
Moto3 : 07h50 à 08h25
Moto2 : 08h40 à 09h20
MotoGP : 09h35 à 10h35
Samedi 25 octobre 2025
Essais libres 2
Moto3 : 02h40 à 03h10
Moto2 : 03h25 à 03h55
MotoGP : 04h10 à 04h40
Qualifications
MotoGP Q1 : 04h50 à 05h05
MotoGP Q2 : 05h15 à 05h30
Moto3 Q1 : 06h45 à 07h00
Moto3 Q2 : 07h10 à 07h25
Moto2 Q1 : 07h40 à 07h55
Moto2 Q2 : 08h05 à 08h20
Course Sprint MotoGP : 09h00 (10 tours)
Dimanche 26 octobre 2025
Warm up
MotoGP : 03h40 à 03h50
Courses
Moto3 : 05h00 (15 tours)
Moto2 : 06h15 (17 tours)
MotoGP : 08h00 (20 tours)
Toutes les séances/courses seront à suivre sur les chaînes du groupe Canal ainsi que sur le site officiel MotoGP.
crédit photo : DR