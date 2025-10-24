Découvrez ci-dessous les horaires pour suivre les essais, les qualifications et les courses.

Vendredi 24 octobre 2025

Essais libres 1

Moto3 : 03h00 à 03h35

Moto2 : 03h50 à 04h30

MotoGP : 04h45 à 05h30

Essais libres

Moto3 : 07h50 à 08h25

Moto2 : 08h40 à 09h20

MotoGP : 09h35 à 10h35

Samedi 25 octobre 2025

Essais libres 2

Moto3 : 02h40 à 03h10

Moto2 : 03h25 à 03h55

MotoGP : 04h10 à 04h40

Qualifications

MotoGP Q1 : 04h50 à 05h05

MotoGP Q2 : 05h15 à 05h30

Moto3 Q1 : 06h45 à 07h00

Moto3 Q2 : 07h10 à 07h25

Moto2 Q1 : 07h40 à 07h55

Moto2 Q2 : 08h05 à 08h20

Course Sprint MotoGP : 09h00 (10 tours)

Dimanche 26 octobre 2025

Warm up

MotoGP : 03h40 à 03h50

Courses

Moto3 : 05h00 (15 tours)

Moto2 : 06h15 (17 tours)

MotoGP : 08h00 (20 tours)

Toutes les séances/courses seront à suivre sur les chaînes du groupe Canal ainsi que sur le site officiel MotoGP.

