Dix pilotes MotoGP vont s’affronter en ligne sur PlayStation 4 dimanche 12 avril à l’occasion de la seconde course virtuelle de la saison 2020. Pour ce deuxième rendez-vous de l’année, le circuit de Spielberg en Autriche a été sélectionné. Les concurrents effectueront une qualification de 5 minutes pour déterminer l’ordre de départ avant de courir dans une course de dix tours.

Voici la liste des participants

Honda : Marc et Alex Marquez

Yamaha : Valentino Rossi et Maverick Vinales

Yamaha SRT : Fabio Quartararo

Ducati : Danilo Petrucci et Michele Pirro

LCR Honda : Takaaki Nakagami

Ducati Avintia : Tito Rabat

Ducati Pramac : Francesco Bagnaia

La première course s’était déroulée sur le circuit du Mugello. Alex Marquez s’était imposé à la surprise générale, devant Pecco Bagnaia et Maverick Vinales. Auteur de la pole position, le Français Fabio Quartararo avait arraché la quatrième position après être tombé à plusieurs reprises. Ce dernier a démontré qu’il a la vitesse pour briller, à lui maintenant de rester sur ses roues. Ce premier évènement en ligne a rencontré un franc succès, avec plus de 3 millions de spectateurs, rien que sur les réseaux sociaux.

Par rapport à la première course du 26 mars, on observe cinq changements. Valentino Rossi, Danilo Petrucci, Michele Pirro, Tito Rabat et Takaaki Nakagami remplacent les pilotes Suzuki (Alex Rins, Joan Mir), KTM Tech3 (Miguel Oliveira, Iker Lecuona) ainsi qu’Aleix Espargaro (Aprilia).

A noter que sur le jeu MotoGP19, il n’est pas possible d’avoir plus de 12 joueurs en ligne. La Dorna (société détentrice de droits du championnat du monde MotoGP) essaie probablement de faire tourner les joueurs pour que tout le monde participe au moins une fois.

Il sera possible de suivre la course sur différentes plateformes, sur les réseaux sociaux notamment : Facebook, YouTube ou encore le site internet du MotoGP. La chaine de télévision Canal + devrait également diffuser la course en clair sur ses antennes. Le départ sera donné dimanche 12 avril à 15h.