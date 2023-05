Si Bagnaia domine le MotoGP 2023 (voir nos débriefs avec GP Mag), la partie n’est pas finie pour nos deux pilotes français, à savoir Fabio Quartararo et Johann Zarco. Et pour cause : en 2021, ils parvenaient à se réunir tous les deux sur le podium du Grand Prix de France ! Renouvelleront-ils la prouesse lors de cette édition 2023, 1000ème Grand Prix depuis la création du Championnat du monde ?

Outre les traditionnelles courses de MotoGP, le Grand Prix de France sera aussi le coup d’envoi du Championnat MotoE, où les nouvelles Ducati V21L chaufferont la gomme en compétition pour la première fois.

Mais le Grand Prix de France 2023 sera tout aussi riche en animations. Claude Michy, organisateur du Grand Prix pour la 30ème fois cette année, prépare une foule de festivités.

En marge de la course, vous pourrez admirer une rétrospective dédiée à Giacomo Agostini qui, avec ses 15 couronnes mondiales, ses 313 victoires et ses 123 Grands Prix remportés, demeure le pilote le plus titré de la discipline. Présent ce week-end, l’homme nous détaillera une quinzaine de machines ayant marqué sa carrière.

La Fan Zone fait son retour, avec des invités de taille, des interviews exclusives, des pronostics, mais aussi des concours et des concerts tout le week-end. Les shows mécaniques ne seront pas en reste : stunters (Florian Bugs, Axel Stunt Rider, Rok Bagoros), freestylers (Tom Pagès, Luck Ackermann, David Rinaldo, Petr Pilatet) et acrobates du "Highline" (des funambules de l’extrême) assureront le spectacle.

L’espace rencontre vous offrira l’occasion de côtoyer des pilotes de MotoGP les vendredi 12 à partir de 16h30 et samedi 13 à partir de 17h. Enfin, de nombreux lots seront à gagner dans l’enceinte du circuit, dont une Honda CB750 Hornet !

Billetterie et autres informations sont à retrouver sur le site officiel du Grand Prix de France

Grand Prix de France Moto 2023 : les horaires

Grand Prix de France Moto 2023 : les antennes de la FFMC assurent les Relais Motards Calmos

Sur les principaux axes routiers du Grand Prix, les antennes de la FFMC vous offrent une pause où la convivialité prime avant tout. Vous pourrez vous restaurer, vous informer, bénéficier de petits entretiens de votre moto (freins, pneumatiques, graissage de chaîne) et de votre équipement. Passez-y pour souffler, profiter et discuter !

RELAIS MOTARD CALMOS FFMC 27

Aire du domaine d’Harcourt 27800 sur la commune de "Bosrobert / Malleville le Bec"- accessible par la sortie n°13 sur l’A28 ou par la N138 à 40 km de Rouen et 165 km du Mans Coordonnées GPS : 49° 14’ 36.2’’Nord – 0° 46’ 28.5’’ Est’

En partenariat avec la Préfecture de l’Eure et ALIS Concessionnaire de l’autoroute A28

Horaires d’ouverture :

Depuis le samedi 13 fin d’après-midi au dimanche 14 mai à 19h.

Services gratuits : Boissons chaudes et fraiches, collation, petite mécanique, nettoyage visière.

Autre service : Station essence

RELAIS MOTARD CALMOS FFMC 41

Parking Intermarché 6, voie romaine, 41240 Beauce La Romaine (anciennement Ouzouer le Marché).

Coordonnées GPS : 48° 51’ 46’’Nord – 2° 17’ 15’’ Est’

Horaires d’ouverture :

Les 13 et 14 mai de 8h à 19h (Sens retour uniquement).

Services gratuits : boissons chaudes et fraiches, petite mécanique, nettoyage visière...

Autre service : Station essence

RELAIS MOTARDS CALMOS FFMC 49

A11 - Aire les portes d’Angers - sens province vers Paris.

Coordonnées GPS : 47° 30’ 0’’Nord – 0° 29’ 24’’ Ouest’

Horaires d’ouverture :

Le vendredi 12 mai de 8h30 à 19h.

Services gratuits : petite mécanique, gonflage des pneus, nettoyage des visières et bulles, graissage de chaîne, pression pneus

Autre service : Station essence

RELAIS MOTARDS CALMOS FFMC 78

A10 - Aire de Saint Arnoult (aire Vinci autoroutes juste avant la barrière de péage) sens Paris vers province.

Coordonnées GPS : 48° 33’ 18’’ Nord – 1° 55’ 55’’ Est

Horaires d’ouverture :

Le vendredi 12 mai de 13h à 19h et le samedi 13 mai de 7h30 à 12h

Services gratuits : boissons chaudes, atelier mécanique en partenariat avec l’Institut National du Cycle et du Motocycle, gonflage des pneus, nettoyage des visières, espace détente, tableau des messages, secourisme.

RELAIS MOTARDS CALMOS FFMC 86

RN 10 à l’allée Aire de repos des Vieilles étables et au retour Aire de repos des Brandes de Cercigny.

Coordonnées GPS : 46° 32’ 50’’ Nord – 0° 17’ 56’’ Est

Horaires d’ouverture :Retour ligne automatique

Du samedi 13 mai à partir de 8 h jusqu’au dimanche 14 mai 20h30.

Services gratuits : café, croissants, repas chauds, boissons, couchage.

Un petit atelier mécanique sera mis en place : graissage, mise à niveau d’huile et liquides, nettoyage de visière, optiques, pression des pneus.

Autre service : Station essence

Téléphone : 06.50.71.50.58

RELAIS MOTARDS CALMOS FFMC 91

A10 - Aire de Saint Arnoult (aire Vinci autoroutes juste après la barrière de péage) sens province vers Paris.

Coordonnées GPS : 48° 33’ 18’’ Nord – 1° 55’ 55’’ Est

Horaires d’ouverture :

Le dimanche 14 mai de 12h à 19h. "sens retour uniquement".

Services gratuits : parking moto gardé, boissons chaudes & froides, collations, nettoyage des visières, stand petite mécanique, pressions des pneus, graissage chaines, etc...