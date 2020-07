Quelle démonstration de la part de Fabio Quartararo. Le Français s’est imposé d’une main de maître à Jerez à l’occasion du Grand Prix d’Andalousie. Le Niçois a pris le meilleur envol, puis il a mené de bout en bout avant de s’imposer pour la deuxième fois de suite. Il est le seul français à réaliser cet exploit en MotoGP.

Maverick Vinales (Yamaha) était attendu comme le grand rival de Quartararo aujourd’hui. Mais l’Espagnol n’a jamais été en mesure de lutter pour la victoire. Après un superbe mano à mano avec Valentino Rossi (Yamaha) dans les derniers tours, il a réussi à arracher la deuxième place. The Doctor complète le podium, son premier depuis Austin l’an passé. C’est la première fois depuis 2014 que Yamaha occupe les trois premières places. Takaaki Nakagami (LCR Honda) et Joan Mir (Suzuki) complètent le top 5.

Grosse déception pour Francesco Bagnaia. Le pilote Pramac Ducati se dirigeait vers son premier podium en MotoGP. Il avait pris un net avantage sur Rossi et Vinales avant d’être trahit par le moteur de sa GP20. Il a clairement marqué les esprits et prouve qu’il a les capacités pour se battre aux avant-postes.

Johann Zarco (Ducati Avintia) l’avait annoncé, il voulait figurer dans le top 10. Et il a réussi (9e) en s’élançant depuis la 15e position sur la grille de départ. Le double champion du monde Moto2 continue son apprentissage de la Ducati et cela commence à porter ses fruits. Il sera intéressant de voir comment il se comporte à Brno, un circuit bien plus favorable à la surpuissante Desmosedici.

L’autre grosse performance du jour est à mettre au crédit d’Alex Rins (Suzuki). L’Espagnol, forfait la semaine passé à cause d’une dislocation de l’épaule, a tenu à s’aligner pour sauver des points. Et le pari est réussi, il conclut la course au 10e rang.

Classement de la course

1 F. Quartararo Yamaha·#20

2 M. Vinales Yamaha·#12

3 V. Rossi Yamaha·#46

4 T. Nakagami Honda·#30

5 J. Mir Suzuki·#36

6 A. Dovizioso Ducati·#4

7 P. Espargaro KTM·#44

8 A. Marquez Honda·#73

9 J. Zarco Ducati·#5

10 A. Rins Suzuki·#42

11 T. Rabat Ducati·#53

12 B. Smith Aprilia·#38

13 C. Crutchlow Honda·#35

14 F. Bagnaia Ducati·#63 (problème technique)

15 F. Morbidelli Yamaha·#21 (problème technique)

16 B. Binder KTM·#33 (chute)

17 D. Petrucci Ducati·#9 (chute)

18 J. Miller Ducati·#43 (chute)

19 A. Espargaro Aprilia·#41 (chute)

20 I. Lecuona KTM·#27 (chute)

21 M. Oliveira KTM·#88 (chute)

Le troisième rendez-vous de la saison MotoGP se tiendra à Brno en République-tchèque, du 7 au 9 août. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.

crédit photo : motogp.com