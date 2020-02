Les billets « enceinte générale » vous donnent droit aux avantages suivants :

Parking contrôlé, auto / moto et consigne casque

Accès aux aires d’accueil et parkings auto ou moto

Fan Zone (vendredi et samedi)

Accès aux tribunes gratuites / gradins naturels

Programme officiel et baladeur gratuits

Show Mécanique (samedi)

14 écrans géants pour suivre les essais & les courses

Rencontre avec les pilotes (vendredi et samedi)

Concerts (vendredi et samedi)

Paiement en 2 fois sans frais jusqu’au 28 février sur le site de gpfrancemoto.

Profitez aussi

du tarif promo sur le « Billet 3 jours » à 82€ jusqu’au 20 avril

du « Billet Dimanche » à 67€

de la gratuité pour les moins de 16 ans accompagnés d’un adulte muni du billet « enceinte générale »