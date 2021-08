Maverick Viñales va donc ouvrir le troisième chapitre de sa carrière en MotoGP l’année prochaine. Après avoir piloté pour Suzuki (2015-2016) et Yamaha (2017-2021), l’Espagnol s’est engagé avec Aprilia en MotoGP pour la saison 2022, plus une année en option. Il pilotera l’Aprilia RS-GP aux côtés d’Aleix Espargaro. Les deux hommes avaient déjà partagé le même garage, en 2015 et 2016 chez Suzuki.

Top Gun a remporté sa première course dans la catégorie reine en 2016 sur le circuit de Silverstone avec la GSX-RR. Ce dernier avait ensuite rejoint Yamaha en 2017 en remplacement de Jorge Lorenzo, lui parti chez Ducati. A ce jour, le champion du monde Moto3 2013 comptabilise 13 poles, 28 podiums et neuf victoire en MotoGP.

Aprilia s’est réjouit de l’arrivée d’un top pilote comme Viñales dans ses rangs, comme l’a expliqué Massimo Rivola, le PDG d’Aprilia Racing :

« Nous sommes extrêmement heureux d’annoncer l’arrivée de Maverick Viñales, une des références de cette catégorie. Notre projet s’enrichit véritablement, avec la valeur apportée par ce Champion du Monde, qui plus est en cette période de grands changements, car notre moto a totalement été refaite. Et en plus de nous battre constamment aux avant-postes, nous nous devons d’honorer ce statut de team usine pour mener Aprilia au succès […] Nous sommes fiers de mettre nos meilleures compétences à sa disposition, au même titre que notre enthousiasme et notre passion. Comme pour Aleix, je suis convaincu il adhérera très vite à ce projet à fort potentiel. L’arrivée de Maverick n’éloigne en rien Lorenzo Savadori de l’équipe, car il restera une partie intégrante de la famille Aprilia Racing. »

crédit photo : motogp.com