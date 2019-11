Maverick Vinales est le vainqueur du Grand Prix de Malaisie 2019. Dominateur tout au long du week-end (sauf lors de la qualification, 2e), le pilote Yamaha officiel s’est porté en tête après deux boucles. Il a ensuite attaqué fort pour créer un léger écart sur le groupe de poursuivants.

Marc Marquez n’a donc pas de limite ? Le champion du monde en titre s’est élancé depuis la 11e position sur la grille de départ. Et à la fin du premier tour de course, il pointait déjà au deuxième rang. Position qu’il occupera jusqu’au drapeau à damiers.

Vinales esseulé en tête, Marquez aussi, c’est la lutte pour la troisième marche du podium qui a animé la course. Une belle lutte entre deux Italiens : Andrea Dovizioso et Valentino Rossi. Le premier a subi la pression du second pendant toute la course. Le Doctor revenait constamment dans le sinueux tandis que Dovi exploitait à merveille la puissance de sa Desmoscedici dans la ligne droite pour rester devant. Alex Rins (Suzuki) est venu se mêler à cette bagarre dans les deux derniers tours, mais n’a pas été en mesure de porter une attaque. Il complète le top 5.

Le team SRT Yamaha, qui disputait sa course à domicile, doit être déçu. En effet, les M1 de Franco Morbidelli et Fabio Quartararo partaient toutes les deux depuis la première ligne. Mais l’Italien et le Français n’ont pas été aussi performants en course que lors des essais. Ils se classent respectivement sixième et septième. Jack Miller (Pramac Ducati), Danilo Petrucci (Ducati) et Joan Mir (Suzuki) ferment la marche du top 10.

A noter la course solide de Johann Zarco (LCR Honda). Le Français se battait pour figurer dans le top 8 avant d’être fauché par Joan Mir à quatre tours de l’arrivée. Mais quelle performance pour le Tricolore qui participait seulement son deuxième Grand Prix au guidon de la Honda du team privé LCR. S’il avait évité la chute, il aurait terminé devant Crutchlow (abandon sur chute également), mais surtout, il a collé une seconde à Jorge Lorenzo lors de quasiment tous les tours.

Top 10 du Championnat du monde MotoGP après le GP de Malaisie 2019

1. Marc Marquez (ESP/Honda) : 395 points

2. Andrea Dovizioso (ITA/Ducati) : 256 points

3. Maverick Vinales (ESP/Yamaha) : 201 points

4. Alex Rins (ESP/Suzuki) : 194 points

5. Danilo Pettruci (ITA/Ducati) : 176 points

6. Fabio Quartararo (FRA/SRT Yamaha) : 172 points

7. Valentino Rossi (ITA/Yamaha) : 166 points

8. Jack Miller (AUS/Pramac Ducati) : 149 points

9. Cal Crutchlow (ANG/LCR Honda) : 133 points

10. Franco Morbidelli (ITA/SRT Yamaha) : 115 points

18. Johann Zarco (FRA/LCR Honda) : 30 points

Le dix-neuvième et dernier Grand Prix de la saison 2019 se tiendra du 15 au 17 novembre prochain à Valencia. Rendez-vous sur motomag.com pour suivre les résultats de la course.