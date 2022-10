Quel dernier tour ! Francesco Bagnaia l’a entamé en tête mais il s’est fait surprendre par Alex Rins (10e sur la grille) et Marc Marquez dans le même virage. Dès lors, Rins a intelligemment fermé toutes les portes pour aller chercher son premier succès de la saison. Marc Marquez, deuxième du Grand Prix s’est offert son 100e podium en catégorie reine tandis que Pecco complète le podium.

Cauchemar pour le Français Fabio Quartararo (Yamaha). D’abord, ce dernier s’est fait une belle frayeur en tirant tout droit au 4e tour, le faisant dégringoler au 22e rang. Puis au 12e tour, le champion du monde est parti à la faute alors qu’il essayait de remonter dans le peloton. Au général, El Diablo perd sa place de leader du provisoire au profit de Francesco Bagnaia. 14 points séparent les deux hommes alors qu’il ne reste plus que deux courses à disputer. Aleix Espargaro (Aprilia), autre candidat au titre, a longtemps a été en lice pour le podium avant de s’effondrer (9e) dans le dernier tiers de la course. Il est toujours troisième du général, mais à 27 points du leader. De son côté, Johann Zarco (Pramac Ducati) a réalisé un mauvais départ (18e dans le premier tour) avant d’entamer une jolie remontée jusqu’au 8e rang. Vraiment dommage pour le Français qui avait le rythme pour le podium !

A noter que les sept premiers se tiennent dans un mouchoir de poche (huit dixièmes). C’est le deuxième top 10 le plus serré de l’Histoire. Alex Rins est aussi le septième vainqueur cette saison. L’avant-dernier GP de l’année se tiendra le 23 octobre sur le circuit de Sepang en Malaisie.

Classement du Grand Prix MotoGP d’Australie 2022

1. 🇪🇸 ALEX RINS

TEAM SUZUKI ECSTAR

2. 🇪🇸 MARC MARQUEZ

REPSOL HONDA TEAM +0.186s

3. 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA

DUCATI LENOVO TEAM +0.224s

4. 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI

MOONEY VR46 RACING TEAM +0.534s

5. 🇮🇹 ENEA BASTIANINI

GRESINI RACING MOTOGP +0.557s

6. 🇮🇹 LUCA MARINI

MOONEY VR46 RACING TEAM +0.688s

7. 🇪🇸 JORGE MARTIN

PRAMAC RACING +0.884s

8. 🇫🇷 JOHANN ZARCO

PRAMAC RACING +3.141s

9. 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO

APRILIA RACING +4.548s

10. 🇿🇦 BRAD BINDER

RED BULL KTM FACTORY RACING +5.940s

11. 🇪🇸 POL ESPARGARO

REPSOL HONDA TEAM +11.048s

12. 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA

RED BULL KTM FACTORY RACING +13.606s

13. 🇬🇧 CAL CRUTCHLOW

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +13.890s

14. 🇿🇦 DARRYN BINDER

WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM +14.526s

15. 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ

TECH 3 KTM FACTORY RACING +19.470s

17. 🇪🇸 MAVERICK VINALES

APRILIA RACING +22.167s

18. 🇪🇸 JOAN MIR

TEAM SUZUKI ECSTAR +23.489s

19. 🇯🇵 TETSUTA NAGASHIMA

LCR HONDA +39.618s

20. 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO

GRESINI RACING MOTOGP +39.633s

21. 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP OUT

22. 🇫🇷 FABIO QUARTARARO

MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP OUT

23. 🇦🇺 JACK MILLER

DUCATI LENOVO TEAM OUT

24. 🇪🇸 ALEX MARQUEZ

LCR HONDA OUT

crédit photo : motogp